Mort d'un jeune planchiste : les centres de ski rappellent l'importance de porter un casque

Le port du casque n'est pas obligatoire sur les pentes. Depuis 2007, il l'est toutefois dans les parcs à neige.

Maxime Côté-Girard a perdu la vie après une mauvaise chute vendredi. Il ne portait pas de casque.

C'est sûr que ces incidents tragiques-là, on n’en veut pas dans l'industrie. On met tout en place pour que le sport soit sécuritaire. On sensibilise nos skieurs et nos planchistes, mais ça demeure leur responsabilité , précise Josée Cusson, directrice des communications à l'Association des stations de ski du Québec.

Les centres de ski assurent qu'ils font tout en leur pouvoir pour rendre ce sport sécuritaire.

On ne pourra jamais avoir un contrôle à 100 % [sur] tout ce qu'il se passe dans la montagne. Autant dans les terrains que dans la remontée mécanique ou dans les parcs à neige. Stéphane Leblond, directeur du marketing au Valinouët

La directrice du Mont Lac-Vert, Sandra Fortin, relève qu'il y a plus de clientèle que de patrouilleurs. Malgré tout, ces derniers font bien leur travail.

C'est certain que si quelqu'un est pris à contrevenir à une des indications, son billet de journée journalier sera saisi et sa journée sera terminée, c'est certain , note Sandra Fortin.

N'empêche que certains aimeraient que les règles soient plus sévères. C'est le cas du directeur général de la station de ski du Mont-Édouard.

Moi, comme gestionnaire de station, je pense que la province ou le gouvernement pourrait exiger le port du casque et j'en serais très heureux. Claude Boudreault, directeur général de la station de ski du Mont-Édouard.

La direction du Mont Lac-Vert rappelle qu'il s'agit du premier accident mortel à survenir au centre de ski depuis son ouverture dans les années 80.

Le parc à neige a été rouvert samedi matin, mais le saut où s'est produit l'accident est toujours fermé pour une durée indéterminée.

D'après le reportage de Claude Bouchard