Posséder une maison sera moins accessible en 2019 au pays selon la Banque Royale

Le coût de l'accession à la propriété par rapport au revenu médian continuera d’augmenter, peut-on lire dans le rapport. L’augmentation des taux d'intérêt alourdissent les prêts hypothécaires.

À Toronto, le plus grand marché du pays, le coût de la possession d’une maison représente 79 % du revenu médian des ménages, qui s’élève à 71 631 $. Ce pourcentage est en augmentation vis-à-vis 2018 alors qu’il était de 76 % du revenu médian.

Selon RBC Economics Research, les prix des maisons devraient augmenter de 0,5 % en 2019 et les ventes augmenter de 5,6 %. Vendredi, la Chambre immobilière de Toronto a annoncé que le prix de vente moyen de tous les types de biens immobiliers dans la région du Grand Toronto avait diminué de 4,3 % en 2018 pour s'établir à 787 300 $.

Vancouver le moins abordable

Dans le marché le plus cher du Canada, Vancouver, les prix des maisons devraient encore baisser de 2,5 % cette année, tandis que le nombre de transactions de vente sera stable, selon la banque. Jeudi, le Conseil immobilier de la région métropolitaine de Vancouver a annoncé que le prix de référence d'une maison, composé de propriétés individuelles, de maisons en rangée et de condominiums, avait diminué de 2,7 % en décembre 2018 par rapport à l'année précédente.

Toutefois, le coût de possession d'une maison dans cette ville devrait rester à 88 % du revenu médian, qui se maintient à 77 410 $. Il reste inchangé vis-à-vis 2018.

Le rapport affirme que les politiciens sont probablement très fiers d’avoir permis au marché immobilier au pays, qui était en crise jusqu’à tout récemment, d’atterrir en douceur, mais que l'accessibilité n'a pas été améliorée.

En conséquence, de nombreuses personnes seront exclues du marché et devront rester locataires, indique le rapport.

L'accès à la propriété est plus difficile que jamais à Vancouver et à Toronto, où un ménage typique devrait dépenser des pourcentages de leur revenu records de 88 % et 76 % respectivement pour payer l'hypothèque, les impôts fonciers et les services publics , peut-on lire dans le rapport.

« Obstacle de taille » pour les premiers acheteurs

La barre sera encore plus haute en 2019, alors que la Banque du Canada continuera à relever ses taux. À ces taux s’ajoutent les nouvelles règles plus strictes en matière de test de résistance du marché hypothécaire. En conséquence, ceux qui songeaient à acheter pour la première fois seront confrontés à des obstacles importants.

Même chose dans les autres grandes villes

À Montréal, Edmonton, Calgary et Ottawa, le prix d’une maison baissera aussi cette année, mais le coût du logement augmentera par rapport au revenu du ménage. Dans l'ensemble, les Canadiens consacreront 68 % du revenu médian de leur ménage – qui s’élève à 68 220 $ - à la possession d'un logement. Ce pourcentage s’élevait à 54 % l'année dernière, selon le rapport.

Selon nous, les prix des maisons seront en grande partie stables à court terme, en partie à cause de la hausse des taux hypothécaires, et le taux de propriété diminuera au Canada vis-à-vis ceux qui préfèrent rester locataires, en raison de problèmes d'accessibilité , conclut le rapport.

La Banque du Canada a relevé ses taux d'intérêt à cinq reprises depuis juillet 2015 et la Banque Royale prévoit deux autres hausses cette année. Mais les anticipations de hausse des taux cette année par les traders sur les marchés boursiers ont considérablement chuté cette semaine.

L’augmentation des taux d’intérêt serre plusieurs à la gorge

En 2019, le ménage moyen paiera environ 1000 $ de plus pour en intérêts. Cela représenterait un bond de 7,6 % par rapport à 2018 - une pilule difficile à avaler pour beaucoup. L'augmentation des revenus constituera toutefois un amortisseur , selon le rapport.

RBC prévoit que le revenu disponible moyen par ménage avant paiement du service de la dette augmentera de 2300 $ cette année. Cela signifie qu'une fois que les Canadiens auront remboursé leur dette, le ménage moyen se retrouvera avec 1300 $ de plus en 2019.

Un bon coussin comme celui-ci gardera la majorité des ménages hors de difficulté. La question, cependant, est de savoir s'il suffira à couvrir la hausse du coût d'autres biens et services , selon les auteurs du rapport.

Ce n'est probablement pas le cas pour beaucoup de Canadiens. Plusieurs devront se serrer la ceinture au cours de la prochaine année.

Le mois dernier, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a averti que les personnes vivant à Toronto et à Vancouver pourraient se trouver plus « vulnérables » à la hausse des taux d'intérêt, les niveaux d'endettement personnel continuant d'atteindre des niveaux record.

En 2018, pour chaque dollar de revenu, les citoyens de Vancouver devaient 2,42 dollars à Vancouver et 2,08 dollars à Toronto.

La SCHL a déclaré que la dette hypothécaire, qui représente les deux tiers de toutes les dettes en souffrance des ménages au Canada, a largement contribué à l’augmentation des niveaux d’endettement.