La pêche blanche bat déjà son plein au lac Kénogami

Alors que sur la Baie des Ha! Ha! on attend toujours les 30 centimètres (12 pouces) réglementaires pour installer les cabanes, la pêche blanche est déjà bien entamée sur les glaces du lac Kénogami. Difficile, toutefois, de comparer les deux sites, qui doivent faire face à des conditions différentes.

En l'espace de quelques jours, les cabanes à pêche se sont multipliées jusqu'à former un véritable petit village sur le lac Kénogami.

Les pêcheurs ont obtenu l'autorisation d'installer leur cabane le 30 décembre, bien avant d'autres sites dans la région.

La compagnie Englobe vient mesurer la glace puis nous dit, selon l'épaisseur de glace, quelle catégorie de cabanes peut embarquer. Mais ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas de marées comme il y a eu à Saint-Fulgence. Donc oui, il y a moins de restrictions, mais on est régis selon les mêmes règles qu'à La Baie quand même , précise Éric Crevier, vice-président de l'Association de pêche blanche du lac Kénogami.

D'ailleurs, c'est cette plus grande liberté qui a conduit plusieurs pêcheurs à choisir le lac Kénogami plutôt que la Baie des Ha! Ha!

À La Baie, ça coûte pas mal plus cher pour beaucoup moins de temps. Comme là, on est installés, on est le 5 janvier! Ça fait que La Baie devrait s'installer dans mettons, une semaine puis ils vont sortir bien avant nous autres , estime un pêcheur.

Le village de pêche du lac Kénogami peut accueillir jusqu'à 180 cabanes. Photo : Radio-Canada / sarah Pedneault

Pour les nombreuses familles qui pêchent chaque année sur le lac Kénogami, pas question d'aller voir ailleurs.

J'aime ça parce qu'on peut s'amuser dehors et ça nous fait sortir un peu des réseaux sociaux. Une jeune pêcheuse

Le village sur glace peut accueillir jusqu'à 180 cabanes. La plupart des familles sont des habituées du secteur.

Pour le social. On connait tout le monde. On est tous des chums aux alentours. C'est ça qui est plaisant , ajoute un autre amateur de pêche blanche.

Les pêcheurs estiment qu'ils pourront profiter du site jusqu'à la mi-mars.

