Rappel de cannabis ontarien en Alberta

Une entreprise torontoise de production de cannabis lance un rappel de produits vendus en Alberta pour une possible contamination.

L’initiative fait suite à la découverte, par l’entreprise Newstrike Brands et sa filiale Up Cannabis, de moisissure et de contamination microbienne de certains produits emballés le 28 novembre 2018.

Le rappel touche un lot de 1428 contenants de 7 grammes de marijuana de marque Up Cannabis vendus à la Commission des jeux, des liqueurs et du cannabis de l’Alberta (AGLC).

L’entreprise précise que le rappel est une mesure préventive et que personne, jusqu’ici, n’a réagi à la consommation du produit.

Il est possible de retourner le cannabis touché à l’endroit où il a été acheté pour obtenir un remboursement ou un autre produit.