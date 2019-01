Train léger en avril : une transition potentiellement difficile pour les usagers de Gatineau

Le train léger à Ottawa doit être mis en service vers la fin du mois d'avril, selon ce qu'a annoncé jeudi le consortium Rideau Transit Group (RTG). Les responsables de la STO et les élus locaux s'attendent à ce que les déplacements des Gatinois en autobus soient alors perturbés.

Dès l’entrée en service du train léger, aucun autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) ne pourra circuler sur la rue Wellington, au centre-ville d’Ottawa. Ils passeront plutôt par les rues Slater et Albert.

Les nouveaux trajets qui devraient être mis en place au printemps pourraient compliquer les déplacements lors des heures de pointe.

En tant qu’usager quotidien de la Société de transport de l’Outaouais, je m’attends à ce qu’il aille une période de rodage. Ça va être difficile. Dès le moment où les autobus vont devoir tourner à 90 degrés, peut-être qu’on peut s’attendre à des embouteillages , souligne le député fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus.

La présidente de la STO, Myriam Nadeau, reconnaît qu’il y aura une transition potentiellement trouble lors de la mise en service du train léger.

C’est certain qu’il va y avoir des ajustements à faire dans les habitudes, étant donné que les tracés vont être modifiés à quelques endroits au centre-ville. Myriam Nadeau, présidente de la Société de transport de l'Outaouais

Cela étant dit, on veut vraiment s’arrimer et travailler en partenariat avec Ottawa dans le déploiement de ce projet-là , ajoute la conseillère municipale de Pointe-Gatineau, qui ne souhaite pas s’avancer sur les répercussions potentielles des changements à venir.

Si on réduit l’attrait du transport en commun, c’est quoi l’alternative? L’alternative, c’est que les gens vont prendre leur voiture. De là, on va empirer la situation , redoute quant à lui M. Fergus.

Assurer le lien entre Ottawa et l’ouest de Gatineau

Même si le train léger d’Ottawa ne roule pas pour le moment, les élus des différents paliers de gouvernement se préparent déjà à l’arrivée d’un système de train dans l’ouest de Gatineau.

Ce sur quoi nous allons insister, c’est qu’il y ait un véritable arrimage entre Gatineau et Ottawa , martèle le député libéral fédéral de Gatineau, Steven MacKinnon. Nous avons été très, très clairs là-dessus. L’ensemble des députés d’Ottawa et de Gatineau est d’accord là-dessus.

Le ministre québécois responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, s'y montre lui aussi favorable. Il demeure toutefois prudent quant au financement d’un tel projet.

Comme gouvernement, il n’y a pas de cachette : on pense que c’est un bon projet. Mais en même temps, en bons gestionnaires, on regarde le financement puis on voit qu’il y a un défi , admet celui qui a déjà œuvré comme porte-parole de la STO.

M. MacKinnon assure quant à lui que le gouvernement fédéral va contribuer à cet éventuel arrimage, sans préciser à quelle hauteur.

