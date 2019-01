Prudence sur certains sentiers de motoneige

Les températures douces compliquent déjà le surfaçage de certaines sections alors que la glace sur les cours d'eau pourrait être fragilisée.

Le président du club local Philippe Nantel espère un retour à la normale dans les prochains jours.

C'est sûr que ça nous cause des problèmes parce qu'on a de la misère à passer dans certains endroits. On demande aux motoneigistes de faire preuve de prudence, parce qu'il peut y avoir des trous sur le sentier et de la glace cassée. Sur les cours d'eau, il y a de la sloche, mais nous, on ne va pas sur les cours d'eau avec les surfaceuses , explique Philippe Nantel.

Situation différente à Val-d'Or

À Val-d'Or, la circulation se fait normalement dans les sentiers.

Le président du club local Denis Lefebvre affirme d'ailleurs que plusieurs motoneigistes qui sillonnent la région sont arrivés de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue.

Ce n'est pas tous les sentiers qui sont ouverts, mais ceux qui le sont sont très bien entretenus et ça passe bien, dit-il. En ce qui concerne les cours d'eau, c'est gelé aussi, ça traverse bien aussi. Tout est bien gelé. Même si la température s'est adoucie, les nuits sont fraîches, ça descend bien, souvent à -15 ou -20, on n'a pas de problème de ce côté-là.

Il affirme que dans une semaine, l'ensemble du réseau de sentiers du club estimé à près de 700 km sera accessible aux motoneigistes.