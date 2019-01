Quand la générosité d'une communauté permet à des enfants de jouer au hockey

Une heure par semaine

Une journée par semaine, Mathieu Fraser, directeur des loisirs de Saint-Fabien, se rend à l'école primaire de la municipalité. Il va y chercher une vingtaine d'élèves âgés de 6 à 12 ans qui pourront profiter d'un entraînement d'une heure de hockey sur glace.

Des enfants de Saint-Fabien écoutent les consignes de l'entraîneur. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

On commence avec une base de patin. On pratique ensuite les lancers et les passes, puis on fait toujours un match à la fin. C'est ce que les jeunes aiment explique Mathieu Fraser.

Des dons des résidents

Si cette activité est possible, c'est en partie grâce aux dons d'équipement de la communauté. Les joueurs peuvent compléter leur équipement avec les pièces offertes par des résidents de Saint-Fabien.

Il y a certains jeunes qui n’osent pas venir s’entraîner, car ils n’ont pas tout l’équipement. Là, ils ont de l’intérêt, car on peut leur en prêter. Mathieu Fraser, directeur des loisirs de Saint-Fabien

Pour certains jeunes, il s'agit de la seule occasion qu'ils ont de jouer au hockey. Pour d'autres, cette heure de glace s'ajoute à d'autres entraînements réguliers.

Ça m'a permis de m'améliorer. Mes coachs l’ont remarqué. Un joueur

L'aréna de Saint-Fabien Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Au-delà de la volonté de se perfectionner, les jeunes apprennent aussi à s'entraider.

Après les Fêtes, d’autres équipements seront disponibles grâce aux dons de la communauté. Les jeunes pourront aussi pratiquer du ballon sur glace, du ping-pong et du soccer.

Avec les informations de Maya Arseneau