Le Salon de la moto de Calgary cible sa future clientèle

Le Québec et l’Ontario ont beau avoir le plus grand nombre de motos immatriculées du pays, c’est en Alberta que l’on recense le plus de deux-roues par habitant. Selon Statistiques Canada, la province comptait déjà plus de 124 300 motocyclistes en 2017.

Le chiffre n’étonne en rien David Grummet, un membre du conseil canadien de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur. « La province bénéficie d’une taxe sur les produits et les services de 5 % seulement, dit-il. Et la proximité des montagnes incite à l’aventure. »

Enfin la population albertaine est assez jeune. David Grummet, membre du conseil canadien de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur.

Pas de limites d’âge

Pour s’assurer de la pérennité de cette clientèle, les professionnels de l’industrie vont encore plus loin dans leur démarche commerciale, proposant une gamme de plus en plus étoffée de motocyclettes pour enfants.

Au Salon de la moto, le stand de l’Académie de pilotage ne désemplit pas. Dès l’âge de 6 ans, les motards en herbe peuvent essayer un engin.

Le vélo sans pédales permet à l'enfant, dès l'âge de 18 mois, d'apprendre plus rapidement à s'équilibrer. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Les plus jeunes ont, eux aussi, droit à leur propre parcours, avec des vélos sans pédales utilisables dès l'âge de 18 mois, pour « commencer avec quelque chose d’un peu moins pesant », explique Claudie Lapointe, la responsable du stand pour les tout-petits.

Notre but, c'est d'avoir de plus en plus d'enfants sur les motos. Claudie Lapointe, employée d’une entreprise de vélos sans pédales.

Si l’objectif de consommation est ouvertement affiché, la conduite de la moto par les enfants n’est pas négative pour autant.

« L’enfant va apprendre plus rapidement l’équilibre », rappelle Claudie Lapointe. « C’est également un bon moyen pour les jeunes d’être actifs, poursuit David Grummet. Quelle meilleure façon de faire sortir un enfant que de le mettre sur une moto cross? Lorsqu’ils roulent tout sourire, ils en oublient les jeux vidéo. »

Les enfants peuvent essayer des engins à moteur, motos ou quads, dès l'âge de 6 ans. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Activité familiale

Les parents présents au Salon sont du même avis et profitent des ateliers proposés pour leurs enfants. « C’est l’opportunité pour eux de découvrir notre passion », dit Tenielle Bachek, une motarde et mère de deux enfants de 6 et 10 ans.

Calgary est la première des cinq destinations canadiennes du Salon de la moto. L’événement se tiendra ensuite à Edmonton, du vendredi 11 au dimanche 13 janvier.