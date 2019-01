La seconde vie de votre arbre de Noël

Chaque année, des dizaines de tonnes de sapins sont amassées lors de ces collectes.

Selon le gestionnaire en environnement à la Ville de Rivière-du-Loup, Jean-Bernard Ouellet, plus de 10 tonnes de bois ont été récoltées l'an dernier.

À Sept-Îles ce sont plus de 300 arbres qui ont été récoltés lors de la précédente collecte.

Une fois collectés, les résineux sont acheminés dans des centres où ils sont notamment réduits en copeaux.

C’est le cas des sapins des citoyens de Rivière-du-Loup et de Sept-Îles.

Selon Jean-Bernard Ouellet, les copeaux sont ensuite valorisés de différentes manières.

Quand on dit “valorisation”, [ça veut dire] biomasse, paillis, compost, etc. Où la matière ne va pas être enfouie.

À Sept-Îles, les arbres de Noël sont aussi réduits en copeaux. Ces derniers peuvent notamment être utilisés comme paillis dans les aménagements paysagers de la ville ou des citoyens.

Le directeur général de la Ville, Patrick Gwilliam, ajoute que les copeaux servent aussi au lieu d’enfouissement technique (LET) de la municipalité.

On les prend et on les valorise avec les boues des étangs aérés pour en faire du recouvrement de notre LET.

Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles