Des arbres font l’objet d’un acte de vandalisme sur la plage Spanish Banks

Le haut de huit arbres a été découpé illégalement sur la plage Spanish Banks de Vancouver ces derniers jours et la police a entrepris une enquête pour trouver les responsables.

« Ils ont coupé de 60 cm à 2 m. Ces arbres sont désormais abîmés et ne pourront jamais se développer pleinement », explique Howard Norman, le directeur des parcs de la ville. D’autant plus qu'ils apportent de l’ombre l’été et protègent les gazons du sable.

Un des arbres découpés sur la plage Spanish Banks Photo : Radio-Canada / Richard Grundy

« Nous irons au bout de cette affaire afin que le ou les responsables soient punis par la loi, affirme M. Norman. Ce ne sont pas des arbres personnels. Ils appartiennent à la ville ».

La Commission des parcs soupçonne que le coupable est un habitant du quartier qui souhaite avoir une vue dégagée.