Québec 101 pour les nouveaux étudiants internationaux de l’UQAC

L'UQAC accueille cette session 400 nouveaux visages au sein de son établissement. Certains de ces étudiants viennent tout juste d’arriver et ont choisi l’université saguenéenne afin de vivre une nouvelle aventure.

C'est une super bonne expérience et pour le premier abord, les Québécois, les Canadiens sont super sympas. Ça change vraiment de la mentalité de la France. C'est très agréable , note Kassandre Maulin, arrivée jeudi.

Pour profiter au maximum de leur expérience, il leur faut quelques connaissances de base sur leur terre d’accueil pour les prochains mois.

Le logement, c'est super inquiétant pour eux, on parle d'assurance santé, ils ne savent pas trop comment ça se passe. S'ils ont un pépin de santé, qu'est-ce qui arrive, comment ils vont à l'urgence ou on va dans quelque chose de complètement banal. On parle de coutumes, on met [l'accent] sur le tutoiement qui est très très québécois ou on parle de petites coutumes, comme donner le pourboire à une serveuse ou un serveur au bar , explique l’agente de recrutement au bureau international de l’UQAC, Sarah Esteve.

Un des agents de recrutement du bureau international de l'UQAC discute avec un nouvel étudiant. Photo : Radio-Canada

Le défi de l’accent québécois

En plus de devoir s'adapter à notre hiver, l'un des plus grands défis des nouveaux arrivants est de comprendre l'accent québécois.

Il y a deux trois mots, on ne sait pas trop, mais ça va! On s'en sort! , rigole Laura Aulet.