Pluie d'éloges à la suite du décès d'Eddy Lefrançois

Des gens de partout au Canada se sont tournés vers les réseaux sociaux pour saluer la contribution d'Eddy Lefrançois à la cause de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig. Le Franco-Ontarien, qui vivait avec la maladie depuis 1992 et avait déjoué tous les pronostics depuis, est mort vendredi à Wawa .

Sur Twitter, la présidente de la Société canadienne de la SLA, Tammy Moore, a notamment exprimé sa peine.

Le cœur lourd et rempli d'une grande tristesse, nous disons au revoir à un bon ami. Eddy, tu a bouleversé le monde pour le rendre meilleur. Tu vas nous manquer, mon ami , a-t-elle écrit.

Dans un communiqué publié en ligne et sur Twitter, la Société canadienne de la SLA souligne le travail accompli par Eddy Lefrançois au cours de sa vie pour sensibiliser les Canadiens à la maladie ainsi que les geste qu'il a posé pour mobiliser les gens en soutien à sa cause.

Il était un champion et un défenseur de la cause, et un ami , peut-on lire dans le communiqué.

On décrit aussi l'homme comme une source d'inspiration pour toutes personnes atteintes de la SLA, parce qu'il a réussi à montrer qu’il ne serait pas défini par sa maladie .

Eddy a travaillé sans relâche pour sensibiliser le public à la maladie et mobiliser les gens en soutien à la cause , conclut-on.

Il voyait chaque nouvelle journée comme une opportunité. Communiqué, Société canadienne de la SLA

Le député fédéral de Glengarry — Prescott — Russell, Francis Drouin, a aussi publié un gazouillis pour souligner le parcours d'Eddy Lefrançois : Tu vas nous manquer , a-t-il écrit.

Tu as été un combattant et une source d'inspiration pour beaucoup! Tu vas nous manquer , a pour sa part indiqué Francine Deshaies.

Toujours sur Twitter, Robert Maguire a écrit : Très désolé d'entendre cette triste nouvelle. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses nombreux amis .

Comme beaucoup de personnes atteintes de SLA, il était un défenseur, un lobbyiste, un ami, un partisan, un ambassadeur et un héros infatigables. Nous allons continuer sa mission , a publié Justin G. Landry.

Des dizaines de messages de condoléances ont aussi rapidement été publiés sur sa page Facebook dès l'annonce de sa mort.