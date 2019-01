Une centaine de personnes évacuées des télésièges à Vallée du parc

C'est le retour à la normale samedi matin à la station de ski Vallée du parc de Shawinigan après une soirée mouvementée. Entre 120 et 150 personnes se sont retrouvées coincées et ont dû être évacuées vendredi soir après que les deux remontées mécaniques soient tombées en panne.

Les deux remontées mécaniques ont cessé de fonctionner presque simultanément, aux alentours de 20 h.

Des pompiers ont été appelés en renfort pour aider les clients coincés à descendre du télésiège.

Une centaine de personnes ont été coincées pendant des heures dans les télésièges de Vallée du parc. Photo : Radio-Canada

Selon le directeur général de la station de ski, Alain Beauparlant, tout porte à croire que les variations de température ont provoqué une infiltration d'eau qui s'est transformée en glace et qui a bloqué les rouages de la remontée mécanique de la piste familiale.

Pour ce qui est de l'autre remontée mécanique, qui a été inaugurée durant le temps des Fêtes, la cause du bris est encore inconnue.

Deux remontées mécaniques en même temps, c’était du sport. Alain Beauparlant, directeur général, Vallée du parc

Après avoir tenté de remettre le télésiège en marche pendant près d'une heure, la station s'est mise en mode évacuation. L'exercice a duré environ deux heures, mais personne n'a été blessé ou n'a souffert d'hypothermie selon le directeur général, puisque les températures étaient plutôt douces.

On a évacué une partie des gens de manière manuelle, et après on a réussi à repartir la chaise pour évacuer le reste de la clientèle , indique Alain Beauparlant.

En neuf ans à la station de ski, le directeur général ne se souvient pas qu’un événement pareil se soit déjà produit. Une malchance qui pousse tout de même la station à revoir ses façons de faire.

On en tire une grande leçon. Dès aujourd’hui, on est en mode pour trouver des pistes solutions pour savoir où on peut s’améliorer pour accentuer la rapidité de l’évacuation.

Les remontées mécaniques fonctionnaient normalement samedi matin.