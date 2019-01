Les moteurs tournant au ralenti font débat au Dakota du Nord

En effet, lorsque les habitants de cet état à la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan se retrouvent dans le froid, ils en profitent souvent pour faire tourner leurs moteurs au ralenti.

Or, les faire marcher ainsi pour avoir plus chaud au volant peut être sanctionné par une amende de 1500 $ et 30 jours de prison.

« Elle est inefficace. Les gens ne la respectent pas. Il faut s'en débarrasser », déclare le député républicain Daniel Johnston en parlant de cette loi instaurée dans les années 40.

À l’époque, la loi avait été créée pour empêcher le vol de véhicules. Plus récemment, certains états américains ont interdits la marche au ralenti des véhicules pour améliorer la qualité de l’air.