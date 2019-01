Terre-Neuve reste vulnérable aux pannes de courant, craint un regroupement citoyen

En 2014, une panne d'électricité majeure privait le trois quarts des Terre-Neuviens d'électricité. Cinq ans plus tard, un regroupement citoyen craint qu'un tel événement puisse survenir de nouveau, en raison d'un manque d'entretien du réseau électrique.

Le gouvernement provincial n’en fait pas suffisamment pour éviter qu’un tel événement survienne de nouveau, croit le président d’un regroupement de citoyens concerné par la centrale de Muskrat Falls, Ron Penney.

M. Penney indique qu’il a des inquiétudes quant à la fiabilité du système, en particulier lorsque les nuits sont les plus froides . Il appuie ses dires avec un rapport de la firme d’analyse Liberty Consulting.

En 2016, la firme a indiqué que les pannes majeures de 2014 avaient été causées par l'insuffisance de ressources énergétiques et par une défaillance d'équipement de transmission clé. Selon Ron Penney, la situation n'a pas été réglée.

Le réseau électrique n’a pas été suffisamment entretenu, selon lui. Il craint qu’un nouvel épisode météorologique vienne compromettre l’approvisionnement en électricité.

Le chantier Muskrat Falls en hiver. Photo : Nalcor Energy

Même l'arrivée de l'électricité de Muskrat Falls n'apaise pas ses craintes d'une nouvelle panne généralisée, indique-t-il.

Le problème avec Muskrat Falls, c'est une très longue rallonge électrique. Ron Penney, président de la coalition des citoyens inquiets à propos de Muskrat Falls

Des améliorations

Le président note toutefois qu’il y a eu des améliorations depuis 2014. Il affirme que Newfoundland and Labrador Hydro a un système qui semble fonctionner assez bien maintenant .

Bien sûr, nous avons certains avantages que nous n'avions pas à l'époque , ajoute-t-il en citant le projet Maritime Link qui a commencé à transporter l'électricité de la Nouvelle-Écosse l'hiver dernier.

Des travailleurs s'apprêtent à déposer un câble électrique sous-marin dans le détroit de Cabot. Photo : Radio-Canada / CBC/Nic Meloney

Pour sa part, Newfoundland and Labrador Hydro a déclaré dans un communiqué qu'elle s'est engagée à fournir un approvisionnement en électricité sûr et fiable et qu'elle est en bonne position pour le faire cet hiver.

L'entreprise indique que le réseau électrique s’en est bien tiré jusqu’à présent malgré les aléas météorologiques.

En janvier 2014, une tempête de neige suivie d’un incendie a causé l’arrêt complet d’une centrale électrique. Près de 200 000 personnes se sont retrouvées sans électricité, certains pendant plusieurs jours.