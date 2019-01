Les Huskies et les Foreurs gagnent à domicile

Jonathan Lemieux s'est dressé devant 36 lancers et les Foreurs de Val-d'Or ont résisté à une poussée de l'Armada de Blainville-Boisbriand pour triompher 3-2.

Les Foreurs menaient 3-0 au troisième vingt quand Luke Henman et Peyton Hoyt ont trouvé le fond du filet pour réduire l'écart. Lemieux a toutefois tenu le coup.

Jérémy Michel, Ivan Kozlov et Maxence Guenette ont été les auteurs des buts de la formation de Val-d'Or, qui n'a pas connu la défaite à ses deux derniers matchs.

L'Armada a encaissé un cinquième revers de suite, quelques heures après avoir échangé le vétéran Joël Teasdale aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Brendan Cregan a lui aussi effectué 36 arrêts dans la défaite, à son deuxième départ avec l'Armada.

Joël Teasdale se fait rapidement des amis dans un gain de 4-0 des Huskies

Joël Teasdale a engraissé sa fiche personnelle d'un but et une assistance et les Huskies de Rouyn-Noranda ont blanchi le Phoenix de Sherbrooke 4-0, vendredi soir, à l'Aréna Iamgold.

Acquis de l'Armada de Blainville-Boisbriand quelques heures avant le début de la rencontre, Teasdale n'a mis que 27 secondes avant de marquer son premier but dans l'uniforme des Huskies. Le vétéran de 19 ans a accepté une remise d'Alex Beaucage avant d'enfiler l'aiguille.

Quelques minutes plus tard, lors d'un avantage numérique, Teasdale a mis en scène le 11e filet de la saison de Tyler Hinam, aidant les Huskies, la meilleure équipe de la LHJMQ, à gagner une deuxième partie de suite.

Félix Bibeau a ajouté deux réussites pour les hommes de Mario Pouliot, qui attendent aussi le retour du défenseur étoile Noah Dobson. Ce dernier a porté les couleurs du Canada au Championnat mondial de hockey junior.

Le Phoenix a vu sa série de trois victoires s'arrêter, mais il est confortablement installé en troisième position de l'Association Ouest.

Samuel Harvey a obtenu un troisième jeu blanc cette saison, réalisant 22 arrêts pour les Huskies. Thommy Monette a terminé le match avec 29 arrêts pour le Phoenix.