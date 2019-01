Un homme d’Ottawa accusé de possession de pornographie juvénile

Selon le service de police d’Ottawa, l’homme de 62 ans revenait d’une mission comme bénévole dans un orphelinat.

Lors de son passage aux contrôles frontaliers, des agents ont repéré des éléments de pornographie juvénile et des indices indiquant des communications avec des jeunes de moins de 16 ans à des fins sexuelles.

L’Unité de l’exploitation des enfants sur Internet du Service de police d’Ottawa (SPO) a aussi pu identifier cinq garçons népalais de moins de 16 ans dans le matériel saisi.

Après une perquisition de sa résidence d’Ottawa et une enquête menée par le SPO, la Gendarmerie royale du Canada et le Département de la sécurité intérieure des États-Unis, il a été arrêté vendredi à l’aéroport Pearson, à Toronto, et escorté d’un avion en partance pour le Panama.

Il doit comparaître en cour samedi pour répondre à cinq chefs d’accusation. Les policiers n’écartent pas la possibilité qu’il y ait d’autres victimes et que d’autres accusations soient déposées.