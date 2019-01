La Cour suprême des États-Unis se prononcera sur le découpage électoral partisan

Le plus haut tribunal américain a accepté, vendredi, de se saisir de deux dossiers reliés à la manipulation des limites électorales à des fins partisanes, après avoir refusé de trancher la question l'été dernier. Sa décision pourrait avoir à long terme des conséquences politiques considérables.

La Cour suprême se penchera au cours des prochains mois sur les décisions de deux tribunaux fédéraux qui ont invalidé des cartes électorales en Caroline du Nord et au Maryland. Dans le premier des deux États, le découpage a été jugé trop favorable aux républicains et dans le deuxième, aux démocrates.

Les juges entendront les plaidoyers des parties en mars et rendront leur verdict en juin.

Dans la cause impliquant la Caroline du Nord, des électeurs démocrates ont accusé les républicains à la tête de l'État d'avoir redessiné les districts de la Chambre des représentants des États-Unis d'une manière qui désavantage les candidats démocrates, violant ainsi la garantie constitutionnelle de l'égale protection de la loi. Un tribunal inférieur s'est rangé du côté des électeurs démocrates.

Lors des élections de mi-mandat de novembre dernier, les républicains ont remporté 10 des 13 districts de l'État, malgré une répartition du vote comparable.

Dans la cause liée au Maryland, des électeurs républicains ont plutôt accusé les élus démocrates d'avoir violé leur droit à la liberté d'expression en redécoupant un district précis à leur avantage.

Un impact à long terme

La Cour suprême s'est déjà prononcée contre le redécoupage électoral ayant pour but de diminuer le poids électoral des minorités ethniques, mais elle n'a pas statué sur cette pratique de façon concluante dans les cas où elle est effectuée à des fins purement partisanes.

Les juges affirment depuis longtemps que certaines manœuvres partisanes peuvent être si extrêmes qu'elles violent des droits constitutionnels, mais ils n'ont jamais été en mesure d'élaborer de normes.

Les magistrats conservateurs, comme le juge en chef John Roberts, ont suggéré que les tribunaux se tiennent à l'écart de tels conflits politiques, tandis que les plus progressistes, comme la juge Elena Kagan, soutiennent au contraire que les tribunaux devraient être en mesure d'établir une norme pour combattre une pratique qui, à leur avis, permet aux politiciens de s'installer au pouvoir contre la volonté du peuple.

En juin 2018, les hauts magistrats avaient avancé des raisons procédurales pour écarter des plaintes portées par des électeurs démocrates au Wisconsin et par des électeurs républicains au Maryland, renvoyant les causes devant les tribunaux inférieurs.

Depuis, le juge conservateur Anthony Kennedy, qui semblait disposé à mieux encadrer le redécoupage électoral à des fins partisanes, a été remplacé par Brett Kavanaugh, un magistrat réputé encore plus à droite.

L'examen des nouveaux dossiers constituera donc un test pour le nouveau juge, nommé l'an dernier par le président républicain Donald Trump et confirmé par le Sénat à l'issue d'une âpre lutte politique.

Un jugement définitif sur le redécoupage électoral partisan pourrait se répercuter sur les élections américaines pendant des décennies.

Une pratique politique douteuse

Certains États, pour des raisons d’équité, attribuent le mandat de concevoir la carte électorale à des commissions indépendantes.

Mais la majorité des États confient cette responsabilité à leurs législateurs et accordent au gouverneur un droit de veto.

Elle est redessinée tous les 10 ans, dans la foulée du recensement.

Dans certains cas, le parti au pouvoir choisit en quelque sorte ses électeurs en manipulant les frontières des circonscriptions afin de limiter le plus possible le nombre de circonscriptions que peut remporter le parti adverse.

Cette stratégie est appelée « gerrymandering », du nom d'un gouverneur du XIXe siècle, Elbridge Gerry, fusionné avec la deuxième partie de « salamandre », la forme qu'il avait donnée à la circonscription qu'il avait remaniée.

Ainsi, un gouvernement peut assourdir la voix d'une communauté reconnue comme lui étant hostile en la divisant entre des districts qui lui sont généralement favorables. Il peut aussi, au contraire, regrouper dans un même district le plus grand nombre possible de ces communautés hostiles et ainsi s'assurer de n'accorder qu'un siège au parti adverse dans une région où celui-ci aurait autrement été en mesure d'en remporter deux ou trois.

Les démocrates ne sont pas immunisés contre ce redécoupage créatif, mais les études montrent que les républicains s’y adonnent plus fréquemment.

Le troisième district du Maryland est un bon exemple de cette pratique.