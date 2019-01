La douceur hivernale menace la production de vin de glace

J’ai choisi de ne pas produire de vin de glace cette année, car les conditions météorologiques n’étaient pas réunies pour faire un vin de glace de qualité , explique Sébastien Jacquey, directeur technique du domaine Megalomaniac, dans la région du Niagara, en Ontario.

Dès l’automne, les conditions humides et des températures élevées favorisaient déjà le développement de champignons, empêchant le maintien des vignes en bonne santé jusqu’à l’arrivée des premières gelées, complète M. Jacquey.

Sébastien Jacquey fait du vin en Ontario depuis plus de dix ans. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Je pense que ça peut être une bonne stratégie pour le bienfait des vignes, de ne faire du vin de glace qu’une année sur deux , ajoute l’œnologue, précisant que les vignes fatiguent plus lorsqu’elles portent leurs fruits plus tardivement.

Pour lui, qui possède encore des bouteilles issues de l’excellente récolte de l’an passé, le choix a donc vite été fait. Ce n’est pas la première fois que ça nous arrive, les conditions météorologiques sont de plus en plus chaudes , estime-t-il.

Pas assez froid

En plus des conditions automnales, la douceur hivernale est problématique. Des températures de -8 °C à -10 °C sont nécessaires pendant plusieurs jours d’affilée, généralement trois, afin de pouvoir obtenir des raisins gelés et de pouvoir les presser dans les mêmes conditions. Ces conditions météorologiques n’ont pas encore été satisfaites dans la péninsule du Niagara cette saison.

Amélie Boury espère pouvoir bientôt récolter ses raisins de glace. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

On a 4 °C et un grand soleil, des jours de pluie, des jours à -1 °C... Donc ce n’est pas l’idéal pour faire du vin de glace , concède Amélie Boury, vice-présidente viticulture et opérations du domaine du Château des charmes, à Niagara-on-the-Lake.

Ce domaine produit de 22 000 à 25 000 litres de vin de glace par année. Ici, on a choisi de maintenir la production cette année, en partie car les raisins utilisés pour le vin de glace, du raisin vidal, ne peuvent pas être utilisés pour la fabrication de vin de table.

Selon l’année, la date de la récolte varie généralement de fin décembre à fin février. Mais plus elle est tardive, plus il est difficile de maintenir les vignes dans de bonnes conditions et de garder les oiseaux loin des grappes.

Les raisins de glace doivent être protégés des oiseaux avec des filets. Photo : Radio-Canada / Guillaume Cottin

La production n’est donc pas complètement en péril avec la douceur que connaît actuellement le sud de la province, mais elle pourrait être grandement amoindrie. Ça nous inquiète un petit peu, mais on espère quand même qu’on ne va pas en perdre trop , commente Mme Boury, convaincue que le gel finira par arriver.

On espère toutefois que le scénario de 2007 ne se reproduira pas. Cette année-là, le phénomène météorologique El Niño avait permis de maintenir des températures douces durant l’hiver, faisant perdre aux viticulteurs ontariens jusqu’à 75 % de leurs raisins de glace.

Chaque année, ce sont en moyenne 900 000 litres de vin de glace qui sont produits au Canada, dont 90 % dans la seule province de l’Ontario, selon Wine Country Ontario.