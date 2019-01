Commissaire à l’intégrité : une charge trop lourde selon Alexandre Deschênes

Alexandre Deschênes est le premier commissaire à l’intégrité du Nouveau-Brunswick. Le poste a été créé en 2016 pour rassembler plusieurs responsabilités autrefois séparées, dont les questions liées aux conflits d’intérêts à l’Assemblée législative, le droit à l’information et la protection de la vie privée et le registre des lobbyistes.

Je ne crois pas que ce soit compatible avec le bon fonctionnement du bureau du commissaire. Je crois qu’il devrait y avoir une séparation comme c’était avant. Alexandre Deschênes, commissaire à l'intégrité du Nouveau-Brunswick de 2016 à 2018

À travers le pays, il y a des endroits où il y a trois commissaires qui font ce genre travail , ajoute-t-il.

Resserrer les règles sur les conflits d’intérêts

Après avoir passé deux ans à gérer les questions de conflits d’intérêts à l’Assemblée législative, Alexandre Deschênes pense qu’il faudrait resserrer les règles. Selon lui, celles-ci ne devraient pas seulement dicter le comportement des ministres et des députés, mais aussi celui des hauts fonctionnaires, dont les sous-ministres et les dirigeants des sociétés de la Couronne comme Énergie NB, Alcool NB et Cannabis NB.

Ces dirigeants sont présentement contrôlés par leurs propres lois et doivent répondre à un juge désigné lorsqu’il y a un conflit d’intérêts.

Je ne vois pas ça d’un bon oeil du tout qu’un judiciaire se prête à de telles fonctions , dit Alexandre Deschênes, lui-même ancien juge. Je crois que c’est incompatible avec un judiciaire qui est indépendant de l’exécutif du gouvernement.

En plus d’encadrer davantage de personnes, la loi devrait être plus stricte, dit-il. Les députés qui m’ont consulté dans les deux dernières années, je dirais qu’à 80% du temps ce n’était pas pour des questions de conflit d’intérêts réel, mais pour des conflits d’intérêts potentiels.

Il donne en exemple l’ancien ministre libéral Victor Boudreau, qui était partenaire d’un projet de camping près de la plage Parlee, à Shediac : même s’il n’était pas en conflit d’intérêts, le ministre s’était récusé de toutes les discussions gouvernementales touchant la plage Parlee. Je lui ai donné des suggestions qu’il a suivies à la lettre , lance Alexandre Deschênes.

Victor Boudreau a placé ses intérêts dans un futur camping dans une fiducie sans droit de regard en 2014. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Le processus d’appel, trop compliqué?

Alexandre Deschênes s’inquiète aussi de la complexité du système d’appel pour les citoyens insatisfaits d’une réponse du gouvernement.

Le système d’appel s’enclenche quand un citoyen fait une demande au commissaire, que celui-ci, après une enquête, rend un rapport et des recommandations et que le gouvernement décide de ne pas suivre ces recommandations. Le citoyen peut alors faire appel de la décision du gouvernement devant un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Le problème avec ce processus, selon Alexandre Deschênes, est que certains juges traitent alors l’appel comme un procès et permettent au gouvernement d’amener de nouveaux arguments qui n’ont jamais été fournis au commissaire. Le processus devient donc particulièrement compliqué pour un citoyen.

L’ombudsman du Nouveau-Brunswick, Charles Murray, assume par intérim le poste de commissaire à l’intégrité.

Avec les informations de Serge Bouchard et Jacques Poitras