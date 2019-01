Le beau mensonge de Martin Goulet, médaillé aux Championnats du monde de sauvetage sportif

« Je compétitionne contre moi, beaucoup plus que contre les autres, parce que je sais très bien que je ne me classerai jamais médaillé. » Martin Goulet avait prononcé ces mots avant de quitter Gatineau pour les Championnats du monde de sauvetage sportif, en novembre. Il est toutefois revenu de l'Australie avec une médaille de bronze dans sa valise.

Je dois t’avouer un truc... J’ai menti , a-t-il écrit dans un courriel à l’auteure de ces lignes à son retour au pays. Kim, j’ai réussi. Médaille de bronze au 100 m, remorquage du mannequin.

Ce n’est pas par manque de confiance que l’homme de 46 ans ne croyait pas en ses chances de monter sur le podium pendant la compétition, à Adélaïde. Il est né avec une malformation congénitale, qui l’a privé de son avant-bras droit.

Comme il n’existe pas de catégorie pour les athlètes ayant un handicap dans le sauvetage sportif, Martin Goulet se mesure à des compétiteurs qui ont leurs deux bras et leurs deux jambes. Mais en arrivant dans la piscine en Australie, il a compris que toute sa préparation des derniers mois allait porter ses fruits.

Dans les entraînements, on est rentrés dans l’eau avec les bouées et les mannequins et le feeling était très, très bon , raconte le Gatinois, qui avait aussi participé aux Championnats du monde en 2016.

Il avait un plan pour sa course, qui consiste à nager 50 m avec des palmes, puis d’attacher un mannequin avec une bouée et de le remorquer sur le reste de la distance.

J’ai géré ma course de façon optimale, exactement comme je l’avais planifié. Martin Goulet, médaillé de bronze aux Championnats du monde de sauvetage sportif

Il s’est assuré de commencer plus lentement pour conserver son énergie pour la fin, si bien qu’il était au 7e et dernier rang à la mi-course.

Quand j’ai attaché le mannequin, même moi je me suis surpris. J’ai même regardé derrière pour être sûr qu’il était bien attaché. Et ensuite je suis parti, c’est là que je me suis donné à fond. J’ai remonté jusqu’à la troisième place que j’ai eue à la touche finale , se souvient-il avec fierté.

La médaille de bronze de Martin Goulet Photo : Martin Goulet

Quand j’ai touché le mur, j’ai regardé le tableau et j’ai vu que j’étais arrivé troisième, j’étais le premier surpris. Tout le monde capotait dans les estrades. C’était hallucinant de voir ça , raconte le responsable aquatique de la Ville de Gatineau, avec un grand sourire.

En plus de cette médaille, Martin Goulet a réussi à abaisser ses marques personnelles dans les autres épreuves en piscine, ce qui lui permet d’avoir des rêves de grandeurs pour les prochains Mondiaux, en Italie.

J’ai la capacité, j’ai les habiletés pour le faire, pour descendre mon temps et, on ne sait jamais, peut-être aller chercher des médailles d’argent ou d’or , avance le sportif.

L'équipe canadienne des maîtres aux Championnats du monde de sauvetage sportif Photo : Martin Goulet

La médaille de bronze fait partie d’une récolte historique de 21 récompenses pour les Canadiens dans la catégorie maître aux Championnats du monde de sauvetage sportif. Nos représentants ont dominé en piscine, mais ont dû se battre avec les éléments pendant le volet plage de la compétition.

Il y a eu une tempête de vent à Adélaïde, comme ils n’avaient pas vu depuis les 50 dernières années. Alors on avait des vagues de six ou huit pieds de haut et il fallait aller jouer là-dedans. Ç’a été une belle expérience , mentionne Martin Goulet.

Ce dernier n’a pas l’intention de prendre une pause d’entraînement. Il souhaite participer à son premier demi-Ironman l’été prochain. Il le promet, pas question de remporter de médaille à cet événement. Reste à voir si ce sera la vérité, cette fois-ci.