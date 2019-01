L’École J.H. Sissons sera reconstruite sur son site actuel

En février 2018, pour éviter que les élèves aient à être relocalisés pendant la construction, les parents du conseil scolaire YK1 avaient voté pour que le gouvernement explore la possibilité de construire la nouvelle école d’immersion sur deux autres sites sur le terrain de l’école.

L’étude géotechnique commandée par le gouvernement a examiné le niveau de la nappe phréatique et la stabilité du sol des trois sites. Il en conclut que le « site actuel de l’école est le plus sûr et le plus approprié. »

Les résultats complets de l’étude seront présentés aux parents lors d’une assemblée le 10 janvier, mais quoi qu'en disent les parents et le conseil scolaire, le choix de l’emplacement allait toujours revenir au gouvernement territorial.

Les détails d’un plan de relocalisation du conseil scolaire pour accommoder les étudiants pendant les travaux seront aussi révélés lors de l’assemblée publique.

Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation assure dans son communiqué de presse que « les élèves seront intégrés à leur nouvelle communauté scolaire, et leur scolarité ne saurait être compromise. »

Le ministère affirme que les travaux de construction devraient commencer en août 2020 et s’étendre jusqu’en août 2022.

Les coûts du projet restent encore inconnus pour l’instant et devront attendre la conception de l’école dans les prochains mois et la phase d’appel d’offres qui en suivra.

John Stephenson est le président du conseil d’administration de YK1. Photo : Jamie Malbeuf/CBC

Le président du conseil d’administration de YK1, John Stephenson, dit apprécier le travail fait par le gouvernement pour répondre aux demandes de son conseil et des parents.

« J’espère que les gens vont réaliser que le conseil et le gouvernement ont fait le travail qu’on nous avait demandé de faire, dit-il. Je suis sûr que nous pouvons en venir à un bon plan pour accommoder les élèves pendant la construction. »

Rappelons-nous que nous construisons une école pour le long terme. Il y aura des années de défis, mais nous allons travailler ensemble pour que tout se passe bien. John Stephenson, président du conseil d’administration de YK1

Au départ, l'établissement construit en 1975 devait être rénové, mais devant le vieillissement des installations et la croissance des effectifs scolaire, une décision a été prise de construire une toute nouvelle école, avec quatre classes de plus et un plus gros gymnase.

« Nous pourrons, en reconstruisant un bâtiment neuf, donner aux gens une école qui répondra encore mieux et longtemps aux besoins des élèves », a écrit la ministre de l’Éducation, Caroline Cochrane, dans un communiqué.