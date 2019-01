Des avions-chasseurs usagés de l’Australie voleront bientôt dans le ciel canadien

Les deux premiers avions arriveront à Cold Lake en Alberta au printemps. Il est encore trop tôt pour savoir quand et combien d’avions australiens iront à la base militaire de Bagotville.

L’entente prévoit toutefois l'acquisition de 25 avions usagés. Dix-huit d'entre eux pourront voler et les autres serviront pour des pièces de remplacement et pour la formation des techniciens et mécaniciens.

Les deux avions sont très proches. Il faut faire quelques modifications sur les sièges et les systèmes de vision de nuit, mais ils se ressemblent beaucoup , explique le responsable des affaires publiques à la Défense nationale, Daniel Blouin.

Le programme coûtera 500 millions de dollars, dont 90 millions pour l’achat des appareils.

Achat controversé

Après avoir renoncé à acheter des avions de chasse neufs Super Hornet de Boeing en décembre 2017, Ottawa annonçait son intention d'acquérir des F-18 australiens usagés pour compléter sa flotte d'avions vieillissants.

Dans son rapport de l'automne 2018, le vérificateur général du Canada se faisait sévère à l'égard du gouvernement dans le dossier de l'acquisition des appareils usagés de l'Australie.

Les vieux CF-18 actuels doivent rester en fonction encore une douzaine d'années. Les premiers avions-chasseurs neufs qui remplaceront la flotte actuelle doivent être livrés vers 2025.