Multiples passeports, passé douteux, qui est cet Américain détenu en Russie?

Arrêté à Moscou la semaine dernière, l'Américain Paul Whelan se retrouve au cœur d'un ballet diplomatique. Détenteur de pas moins de quatre passeports, il aurait été condamné pour avoir volé près de 10 000 $ et pour avoir utilisé le numéro d'assurance sociale de quelqu'un d'autre. Qui est-il vraiment?

Paul Whelan a été arrêté la semaine dernière dans la capitale russe « pendant qu'il commettait un acte d'espionnage », d’après le Service fédéral de la sécurité de la fédération de Russie (FSB), ce qu'il dément. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.

Son frère, David Whelan, affirme qu’il assistait plutôt au mariage d'un ancien collègue, retraité du Corps des marines comme lui, avec une Russe, et résidait à l'hôtel Metropol, à Moscou.

Depuis, Paul Whelan est passé au premier plan, attirant l’attention de la communauté internationale sur son parcours complexe entre la réserve des marines et sa cellule de détention à la prison russe de Lefortovo.

On apprenait alors qu’en plus de détenir les passeports américain, britannique et irlandais, M. Whelan possède aussi un passeport du Canada, pays où il est né.

« Il collectionnait [les passeports] par jeu », a indiqué au Washington Post une personne au courant de son dossier. « Il était en compétition avec sa sœur » pour le nombre de passeports.

Série de délits

Au sein du Corps des marines, Paul Whelan a exercé la fonction de chef de l'administration, ce qui lui aurait permis d'accéder à certains logiciels confidentiels, notamment ceux utilisés par le service pour passer des commandes et décerner des récompenses.

Le Washington Post indique que Paul Whelan a été déclaré coupable d'avoir tenté de voler plus de 10 000 $ alors qu'il était déployé en Irak en 2006 et d’avoir signé plusieurs chèques sans provision à hauteur de 6000 $.

Il aurait aussi utilisé frauduleusement le numéro d'assurance sociale d’une autre personne pour se connecter au système de formation en ligne des marines.

Cela lui aurait permis de compléter des cours lui permettant d’avancer dans la hiérarchie. La cour martiale l’a cependant déclaré non coupable de cette accusation, relate le Washington Post.

Toujours selon le quotidien américain, la cour martiale l'a toutefois reconnu coupable d'avoir délibérément omis de signaler son congé à trois reprises et de s'être absenté deux fois de son unité.

Le tribunal l'aurait descendu de deux échelons de salaire et l’aurait renvoyé de la réserve des marines pour mauvaise conduite. Il aurait fait appel de la décision, mais la condamnation aurait été confirmée.

Quatre ambassades sur le dossier

Plusieurs consulats et ambassades ont été contactés concernant l'arrestation de Paul Whelan.

Le Canada a informé CBC qu’une assistance consulaire lui avait été fournie.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a aussi précisé que le Royaume-Uni avait reçu « une demande d'assistance ».

« L'ambassade d'Irlande à Moscou a demandé l'accès consulaire à un citoyen irlandais actuellement détenu en Russie après avoir reçu une demande d'assistance », a confirmé à l'AFP un porte-parole du ministère irlandais des Affaires étrangères.

Cette arrestation survient au moment où plusieurs affaires de ce type entachent les relations entre la Russie et les Occidentaux. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée, avant son procès.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a d’ailleurs mis en garde Moscou vendredi contre un « jeu d'échecs diplomatique », après l'inculpation pour « espionnage » de l'ex-membre du Corps des marines.

Nous n'acceptons pas que des personnes soient utilisées dans un jeu d'échecs diplomatique. Jeremy Hunt, ministre britannique des Affaires étrangères

« Nous sommes tous très inquiets pour lui et sa famille », a-t-il ajouté en précisant que le Royaume-Uni n'avait pas encore obtenu l'accès consulaire à M. Whelan.

Né au Canada, Paul Whelan est le directeur de la sécurité internationale du groupe BorgWarner, un fabricant de pièces détachées dans le secteur automobile dont le siège se trouve près de Détroit, aux États-Unis, selon son frère David Whelan.

Crispations diplomatiques

Déjà tendues, les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et Londres se sont envenimées depuis l'empoisonnement d'un ex-agent double russe et de sa fille en Angleterre en mars 2018.

Cette attaque a été attribuée par le Royaume-Uni, soutenu par ses alliés occidentaux, à la Russie, qui nie.

L'épisode a entraîné une crise diplomatique, ainsi que la plus importante vague d'expulsions croisées de diplomates russes et occidentaux de l'Histoire.

La famille de l'ancien Marine Paul Whelan, arrêté et inculpé pour espionnage à Moscou, a demandé vendredi au Congrès des États-Unis et au département d'État d'intervenir pour obtenir sa libération.

« Le personnel de l'ambassade américaine à Moscou a eu un accès consulaire à Paul et a confirmé qu'il était en sécurité », a écrit son frère David Whelan, en exprimant, dans un communiqué, le « soulagement » de la famille.

Les autorités américaines sont pour l'instant restées prudentes sur ce dossier.

Si son arrestation n'est pas justifiée, nous demanderons son rapatriement immédiat. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain

Il exige par ailleurs d'en savoir plus sur les accusations portées contre le ressortissant américain.

Certains commentateurs avancent que Paul Whelan pourrait servir de monnaie d'échange contre la Russe Maria Butina, arrêtée cet été aux États-Unis. En décembre, elle a plaidé coupable de « complot » en vue de « promouvoir les intérêts de la Russie ».