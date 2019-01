Un temps des Fêtes bon pour les affaires à Québec

Les acteurs de l'industrie touristique dans la région de Québec dressent un bilan positif du temps des Fêtes qui s'achève. Malgré le redoux et les précipitations de pluie, les touristes ont été au rendez-vous, que ce soit dans les centres de ski, les hôtels ou les restaurants.

Après un début de saison hâtif grâce à la neige tombée à la mi-novembre, les stations de ski ont connu des épisodes de pluie et de verglas au cours des dernières semaines.

Les centres de ski Stoneham et Mont-Sainte-Anne ont tout de même noté une augmentation de leur achalandage de 5 à 15 % par rapport à l'année dernière. La tempête de neige du Nouvel An y est sans doute pour quelque chose.

« Les gens bookent d’avance, on parle de 75 % de niveau d’achalandage au niveau de l’hébergement partout autour de nos stations. Nos abonnés, c’est des habitués des montagnes, ils ont besoin de faire leur ski durant le temps des Fêtes, donc ils étaient au rendez-vous », explique Caroline Leclerc, coordonnatrice aux communications pour les deux stations de ski.

Soirée du Nouvel An

La soirée du Nouvel An sur la Grande Allée a été couronnée de succès, comme en témoigne la présence de plusieurs dizaines de milliers de participants.

Les chiffres officiels de l'Office du tourisme de Québec ne sont pas encore disponibles, mais on espère une année au moins aussi bonne que 2017, qui avait fracassé tous les records. Cette affluence fait le bonheur des hôteliers et des restaurateurs de la ville.

« La ville de Québec est reconnue comme une ville très romantique, comme la plus représentative des festivités de Noël. On voit, bien sûr, un achalandage accru », note le directeur général du Hilton Québec, Jean-Fançois Lincourt.

Le copropriétaire des restaurants Saint-Hubert dans la région de Québec, Louis Martin, parle quant à lui d’un contexte favorable pour l’activité économique dans la capitale.

« L’économie est très bonne à Québec. Le taux de chômage est quand même assez bas. Touristiquement aussi, nos restaurants sont bien situés, donc il y a eu beaucoup de touristes dans la région au cours de la période des Fêtes », rapporte-t-il.

Se réinventer

Pour continuer d'augmenter sa part de marché dans l'industrie, l'Office du tourisme de Québec veut continuer de miser sur l'hiver tout en se réinventant.

« Il y a une table de travail hivernale qui est en place à Québec, qui est dirigée par l’Office du tourisme, où, justement, on travaille pour les prochaines idées, pour l’aménagement du produit hivernal […] Alors, oui, il faut toujours se réinventer et on travaille là-dessus année après année », indique le directeur des communications de l’Office, Éric Bilodeau.

Le mois de janvier est traditionnellement plus tranquille pour l'industrie touristique dans la région. Les affaires devraient rependre avec la présentation du Carnaval de Québec en février.

