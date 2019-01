Lancement de la brasserie Spacecraft à Sudbury

Une nouvelle brasserie ouvre ses portes ce soir à Sudbury. Située avenue Notre Dame, dans l'ancien terminus des autocars Greyhound, la brasserie Spacecraft servira deux bières maison et de nombreux produits sudburois.

Ça fait presque quatre années que Melissa Mehes et son mari Dan Carnovale rêvent d’ouvrir une brasserie dans la région du Grand Sudbury.

Vendredi soir, ce rêve devient réalité.

Ça a pris longtemps pour élaborer le plan et recueillir les fonds , explique Mme Mehes. Ça a été un très long processus, mais on est finalement ici.

L’établissement se veut à la fois une brasserie, un bar et un restaurant, explique-t-elle.

L’idée de départ était d’avoir une brasserie. Mais on voulait aussi avoir un endroit où les gens peuvent se rassembler en communauté, en famille ou entre amis, et manger et boire ensemble.

Melissa Mehes et Dan Carnovale sont les copropriétaires de l'établissement. Photo : CBC / Martha Dillman

Des produits de la région

À l’ouverture, seulement deux de leurs 14 fûts serviront de la bière Spacecraft : la Riesling IPA et la Hazy Citra IPA. Toutefois, les propriétaires espèrent bientôt brasser sept recettes uniques.

Les autres fûts serviront des bières de d'autres microbrasseries nord-ontariennes.

Leur menu mettra aussi en vedette les produits de plusieurs commerces de la région, tels que la boulangerie Regency, Perogy Princess, Creative Meats et Tarini Bros.

Même les tables sont faites de plancher récupéré d’un vieux salon de quilles à Capréol.

À l'image des astres

Le nom de la brasserie, qui évoque les vaisseaux spatiaux, est en fait un jeu de mots.

Oui, on aime la science et l’espace, mais le nom Spacecraft signifie d’abord “a space for craft” (un endroit pour l’artisanat) , explique Mme Mehes.

On veut être un endroit où l’on retrouve différents types d’artisanat : de la nourriture, de la bière, de l’art visuel… n’importe quoi. Melissa Mehes, copropriétaire de la brasserie Spacecraft

Lors de l’ouverture, les clients habillés en extraterrestre ou en robot recevront un verre de bière, gracieuseté de la brasserie.