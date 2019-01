Le Sentier de la Fourche aura son bar de glace

Gestionnaire des projets spéciaux à la Fourche, David Pancoe se félicite que le Sentier, qui s’étend en ce moment sur deux kilomètres, ait pu ouvrir plus tôt que prévu cet hiver. Un kilomètre supplémentaire y sera aménagé d’ici la semaine prochaine, promet-il.

À l’ouest, le Sentier d'hiver se rend en ce moment jusqu’à la hauteur de la rue Hugo. Vers le sud, il atteint le pont Norwood sur la rivière Rouge.

Les organisateurs prévoient de nouvelles activités cette saison, notamment avec l'appui du Festival du Voyageur. Les patineurs pourront ainsi profiter d’un bar de glace sur le sentier dès le 11 janvier.

Un spectacle musical sur le sentier aura lieu le 26 janvier, et un concours pour les amateurs de vélo d’hiver est aussi prévu.

Le directeur du Festival du Voyageur, Darrel Nadeau, explique qu'un bar de glace sera ouvert les fins de semaine sur le Sentier d'hiver, dès le 11 janvier. Photo : Radio-Canada

« Le festibar sera ouvert chaque fin de semaine jusqu’au Festival du Voyageur », explique le directeur général du Festival, Darrel Nadeau. On y servira de l’alcool et des boissons chaudes.

Le Festival organisera des activités chaque fin de semaine. « Les 11, 12 et 13 janvier, on va avoir une compétition de sculpture de neige locale avec des amateurs qui n’ont peut-être jamais sculpté ou qui ont peu d’expérience », poursuit-il.

La Fourche prévoit en plus d'aménager une piste cyclable. « On voit de plus en plus de vélos sur la rivière », remarque David Pancoe. Accessible sur la rivière, la piste cyclable rejoindra le site de la Fourche, « pour avoir quelque chose d’un peu plus intéressant », dit-il. « On va essayer d’aller jusqu’au quartier Exchange. »

Ces nouveautés, croit-il, feront en sorte que les Winnipégois profiteront davantage des activités extérieures qui leur sont offertes. Et avec le temps doux qui s’annonce, David Pancoe s’attend à ce que le Sentier d’hiver soit achalandé en fin de semaine.

Avec des informations de Laïssa Pamou