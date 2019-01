L’essence augmente de 4 cents le litre en Colombie-Britannique

Selon Dan McTeague, l'analyste principal du secteur pétrolier chez GasBuddy.com, cette augmentation est l’aboutissement d’une série d'événements, dont l’explosion du gazoduc d’Enbridge en octobre et les travaux inattendus sur le pipeline Olympic dans l'État de Washington le mois dernier.

M. McTeague dit que les opérateurs de marchés tentent encore de se remettre des conséquences de ces événements. Ils doivent couvrir la demande en essence en Oregon, en Colombie-Britannique et dans l'état de Washington, causant la hausse actuelle et conduisant vraisemblablement vers une autre augmentation de un ou deux cents le litre d’ici dimanche.

L'analyste croit que les résidents de Vancouver feront les frais des variations du prix des carburants au cours d'une année qui s'annonce imprévisible et mouvementée au Canada.

La région métropolitaine de Vancouver importe tout son carburant, ce qui en augmente les coûts, mais M. McTeague affirme que la hausse prévue des taxes sur l'essence au 1er avril aura un effet équivalent sur les prix.

Il ajoute que cette taxe augmentera de 3.3 cents le prix du litre d’essence et fera de la région de Vancouver l’endroit où les taxes sur le carburant sont les plus élevées de toutes les grandes villes d’Amérique du Nord.

Globalement, les prix des carburants en 2019 pourraient bien s'avérer les plus chers depuis 2014, en grande partie à cause de l’augmentation des taxes sur l'essence et des défis que constitue [la faiblesse du] dollar canadien.

Dan McTeague, analyste principal du secteur pétrolier chez Gasbuddy.com