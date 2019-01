Le nombre de fermes bovines et laitières continue de chuter en Abitibi-Témiscamingue

En date du 31 décembre 2015, il y avait 352 fermes bovines et laitières dans la région. Trois ans plus tard, ce chiffre était passé à 323.

Selon le producteur agricole de Ste-Germaine-Boulé, Jean-Philippe Chabot, il est financièrement de plus en plus difficile d'être agriculteur.

J'ai vendu deux veaux la semaine passée et j'ai reçu une facture de 20 dollars parce que [mes acheteurs] n'ont pas été capables de les vendre , indique-t-il.

La baisse du nombre d'agriculteurs réduit aussi les services disponibles à proximité, croit-il.

La baisse du nombre d'agriculteurs crée une pression sur certaines entreprises de transformation. C'est le cas de la fromagerie Le Fromage au Village de Lorrainville, qui peine à trouver des fournisseurs, explique son copropriétaire Christian Barrette.

Nous sommes l'une des rares fromageries qui font des fromages avec du lait cru. Ça nous prend un lait qui n'est pas préchauffé, donc ça nous prend une qualité de lait microbienne qui est excellente, mais dans l'avenir, je suis convaincu que ça va être encore plus difficile , soutient M. Barrette.

Pour son entreprise, la solution résidera peut-être dans les produits biologiques. Certaines entreprises pourraient parvenir à obtenir cette certification, ce qui simplifierait la recherche de fournisseurs, car certains producteurs seraient davantage liés à la fromagerie.

Le président de l'UPA régionale, Pascal Rheault, s'inquiète. Son organisation fait des efforts pour faciliter l'arrivée de jeunes agriculteurs en affaires.

Il va avoir plusieurs terres disponibles. On veut que ce soit que ce soit les jeunes qui en prennent possession. Il y a des programmes sur lesquels on veut travailler pour faciliter l'accès au financement et aider les jeunes à acquérir des terres.

Pascal Rheault