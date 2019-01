L'engouement pour la consommation responsable et locale se confirme à Val-d'Or

La période du temps des fêtes s'est conclue par des chiffres d'affaires en forte hausse pour plusieurs commerçants de Val-d'Or qui offrent des produits québécois et régionaux. Selon eux, cette situation est attribuable aux changements des habitudes de consommation qui favorisent la consommation locale et la protection de l'environnement.

Quatre propriétaires de commerces locaux spécialisés dans les produits québécois et régionaux que nous avons rencontrés sont unanimes : leurs chiffres d'affaires sont nettement plus appréciables que ceux des années précédentes et cela ne s'explique pas uniquement en raison de leurs techniques de vente.

Il semble que la tendance à Val-d'Or corresponde à la situation qui prévaut partout dans la province. En effet, le baromètre de la consommation responsable 2018 publié par l'Observatoire de la consommation responsable de l'UQÀM, révélait qu'une majorité des 10000 répondants à un questionnaire provenant de plusieurs régions du Québec, déclaraient vouloir favoriser la consommation locale.

Changement dans les habitudes de consommation

La propriétaire de l'entreprise De fil en pétales, Josée Parent, affirme que son chiffre d'affaires pour le mois de novembre et de décembre 2018 a plus que doublé comparativement aux mois précédents le jour de Noël de 2017. On a vraiment fait des chiffres records, s'exclame-t-elle. Une grosse partie de mon chiffre d'affaires, ce sont les [achats effectués par des] gens d'Abitibi.

Avec un chiffre d'affaires aussi augmenté pour ce qu'on a appliqué comme technique de promotion, c'est clair que les gens font attention à leur marché local, à leurs gens qui sont ici. Pour moi, c'est une évidence. Josée Parent, propriétaire de De fil en pétales

La propriétaire de la boutique l'Entretemps, Amélie Therrien, qui en était à sa deuxième saison de Noël et dont la majorité des produits viennent du Québec, constate un fort engouement. Normalement pour une nouvelle boutique, on parle d'une augmentation de 3 % par année, mais nous c'est de 15 à 20 % , s'exclame-t-elle.

Engouement pour les produits du Québec et de la région

Le propriétaire du traiteur et boutique Les becs sucrés salés, Régis Henlin, a d'ailleurs constaté que les consommateurs priorisent les produits régionaux. « Cette année, tous les paniers (paniers cadeaux) où il y avait autre chose que des produits régionaux sont restés sur les tablettes, puis les autres sont partis », s'exclame-t-il.

Ça fait 8 ans qu'on a parti le commerce et cette année, c'est notre plus belle année. Régis Henlin

La copropriétaire de l'épicerie fine la Tanière, Nancy St-Laurent, a aussi été aux premières loges de cet engouement pour les produits du Québec. Quand on leur propose deux options, soit une qui est canadienne ou américaine, ou une québécoise, les gens vont aller vers le québécois , explique-t-elle.

Nancy St-Laurent et Julien Poirier, copropriétaires de La Tanière. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

L'entreprise qui est ouverte depuis près de trois ans sera contrainte d'embaucher un nouvel employé à temps plein pour la prochaine saison des fêtes, en raison de la hausse marquée d'achalandage.

Favoriser les commerçants locaux, un choix bénéfique pour l'environnement

Pour la Valdorienne Danielle Chapman, fortement impliqué dans le mouvement zéro déchet, il est important de prioriser l'achat de produits provenant du Québec. Le transport de nos produits a vraiment un impact écologique , explique-t-elle. S'il vient de la Chine il doit parcourir la moitié de la planète alors que de La Corne, il y a très peu de kilométrage.

Tout comme Mme Chapman, de nombreux Valdoriens cherchent aussi à favoriser des commerçants qui permettent l'usage de contenants réutilisables. Une autre manière de diminuer l'empreinte écologique.

Je cherche des produits locaux, régionaux, pour essayer de limiter le transport de ce que j'achète le plus possible. Danielle Chapman, citoyenne

La copropriétaire de La Tanière, Nancy St-Laurent, affirme que depuis quelques mois, le mouvement se fait sentir.



On a toujours offert la possibilité d'apporter les contenants, mais au début les gens étaient plus réticents , explique-t-elle. Maintenant, au lieu d'être un client par semaine, il y en a parfois trois en file.