Quelle tactique adopter pour faire libérer les prisonniers canadiens en Chine?

On apprenait jeudi que 13 Canadiens ont été arrêtés et sont détenus en Chine depuis le 1er décembre, soit depuis le début de l'affaire Huawei. Ce nombre inclut l'ex-diplomate Michael Kovrig, l'homme d’affaires Michael Spavor et l’enseignante albertaine Sarah McIver, accusée par Pékin d’avoir travaillé illégalement dans le pays. Huit d'entre eux ont été libérés depuis, dont Mme McIver.

Robert Malley, président d’International Crisis Group (ICG) et patron de M. Kovrig, a indiqué, vendredi, qu'il compte beaucoup sur la « diplomatie privée » afin d'assurer la libération de son employé et des autres prisonniers canadiens.

Au micro de Midi info, il a aussi dit espérer que la délégation de sénateurs et députés qui se rendra en Chine samedi évoque le cas de ces Canadiens détenus en Chine. Les membres de la délégation vont rencontrer des responsables chinois pour discuter principalement des relations bilatérales entre les deux pays.

Le patron de l’organisation non gouvernementale a profité de son passage sur les ondes pour rappeler les conditions de détention de son employé. « C’est une détention solitaire, avec la lumière allumée 24 heures sur 24, des [interrogatoires] qui peuvent durer jusqu’à 6 heures par jour... », a-t-il décrit.

M. Malley a précisé qu'il ne parlait pas des conditions précises de la détention de Michael Kovrig, « puisqu'on en sait rien », mais qu'il faisait plutôt référence à de nombreux témoignages de personnes qui ont eux-même été incarcérées en Chine. Les seules personnes à pouvoir voir M. Kovrig sont les membres de l’ambassade canadienne, a aussi rappelé le patron d'ICG. « Sa famille est désemparée », a-t-il ajouté.

La question se pose de savoir quelles solutions s’offrent au Canada pour désamorcer les tensions et tenter de faire libérer ses ressortissants et il est pertinent d’utiliser « tous les canaux pour passer des messages », pense de son côté Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine, lui aussi de passage au micro de Midi info, vendredi.

Guy Saint-Jacques, ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016. Photo : Radio-Canada

« J’espère que [la délégation] va utiliser cette visite pour rappeler aux Chinois que le Canada est un pays gouverné par la règle de droit et que nous n’avons pas d’autre choix que de respecter les termes du traité d’extradition que nous avons avec les États-Unis », a-t-il dit, en faisant référence à l'arrestation de la numéro 2 de Huawei.

Même s’il pense que cette délégation sera accueillie froidement, elle devrait être en mesure de mieux jauger la situation en étant sur place.

Marcher sur des œufs

Joseph Day, le sénateur libéral qui dirigera cette délégation, a pour sa part déclaré, vendredi, que le sort de Michael Kovrig et de Michael Spavor n'est pas à l'ordre du jour de sa mission, mais qu'il se pourrait bien que le sujet ressurgisse.

Il a promis que son groupe fera preuve de la plus grande prudence en demandant la libération des deux Canadiens. « Nous serons prêts à en discuter, à expliquer notre point de vue et à espérer qu'ils transmettront le message à leurs dirigeants », a déclaré le sénateur Day, vendredi matin, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion vers la Chine.

Michael Kovrig (à gauche) et Michael Spavor (à gauche) ont été arrêtés par les autorités chinoises. Photo : La Presse canadienne/Twitter

Selon le sénateur Day, le Canada et la Chine peuvent avoir des points de vue fondamentalement différents sur ce qui constitue la « primauté du droit », mais les deux pays doivent trouver un terrain d'entente sur certains principes fondamentaux, notamment le droit à un avocat, le droit de savoir ce qui est reproché et le droit de pouvoir se défendre.

La détention des deux Canadiens constitue, selon plusieurs observateurs, des mesures de représailles de Pékin à la suite de l'arrestation par la Gendarmerie royale du Canada, le 1er décembre à Vancouver, de la directrice des finances du géant des télécommunications Huawei, à la demande des États-Unis. Meng Wanzhou fait face à des accusations de fraude aux États-Unis, elle a été libérée sous caution à Vancouver, en attendant son audience d'extradition.

Le procureur en chef chinois, Zhang Jun, a déclaré jeudi que MM. Kovrig et Spavor avaient violé les lois du pays et faisaient l'objet d'une enquête. Lors du point de presse régulier du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole Lu Kang a ensuite refusé de préciser la nature de ces allégations.