Léger recul des cas d'influenza dans la capitale comparativement à l'an dernier

Le nombre de cas d'influenza répertoriés en laboratoire dans la capitale canadienne est en recul, avec 79 cas confirmés entre le 1er septembre et le 2 janvier, comparativement à 99 cas pour la même période l'an dernier, selon les données de Santé publique Ottawa (SPO).

Par ailleurs, Santé publique Ottawa explique que la saison grippale devrait atteindre son sommet dans les prochaines semaines. L'an dernier, pour la première semaine de 2018, pas moins de 72 cas de grippe avaient été recensés par SPO.

L'augmentation des cas de grippe dans le temps des Fêtes et durant les semaines qui suivent peut mener à des conséquences sérieuses, voire à la mort pour les personnes plus vulnérables. Ce fut d'ailleurs le cas pour deux Ottaviens âgés de plus de 65 ans dans le dernier trimestre de 2018.

Alors que la saison de la grippe débute normalement autour du temps des Fêtes, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada note que la saison a commencé avec cinq semaines d’avance cette année.

L'administratrice Theresa Tam rappelle que la meilleure façon de se protéger est de se faire vacciner.

Il est particulièrement important pour les personnes vulnérables d’aller se faire vacciner, soutient Geneviève Cadieux, médecin adjointe en santé publique de Santé publique Ottawa.

Qui sont ces personnes vulnérables? On pense aux femmes enceintes, aux aînés, aux enfants de 5 ans et moins, à ceux qui ont des maladies chroniques et aux résidents des maisons de retraite et des Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) , explique Mme Cadieux.

Précautions à prendre

Par ailleurs, si on a déjà une maladie chronique ou qu'on est une femme enceinte, c’est important d’aller consulter assez rapidement parce que certains médicaments antiviraux sont plus efficaces le plus tôt ils sont pris , a indiqué la médecin.

Plusieurs autres précautions permettent aussi de prévenir la grippe : se laver les mains avec de l’eau et du savon, tousser dans sa manche plutôt que dans sa main et prendre congé lorsqu’on présente des symptômes de grippe comme la fièvre, l’écoulement nasal et la toux.

Dans la capitale, plus de 300 médecins de famille peuvent vacciner la population contre la grippe, ainsi que 200 pharmaciens.