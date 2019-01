Deux bars populaires du quartier gai de Vancouver ferment leur porte

Un texte d'Anaïs Elboujdaïni

Le 3 décembre, la propriétaire des deux établissements, Jennifer Mickey, avait annoncé en ligne la fin de l'aventure des deux bars qui accueillent plusieurs événements, comme des soirées drag.

La propriétaire des deux bars a publié en ligne une lettre expliquant les raisons derrière cette fermeture. Photo : Capture d'écran/xyyvr.com

Dans un message qu'elle décrit comme « le plus déchirant [qu'elle] ait eu à écrire », la propriétaire dit en être « venue à la conclusion déchirante qu’il n’y avait pas de solution [en raison de la réalité financière] ».

Selon elle, les deux établissements, leurs employés et leurs clients sont devenus, au fil du temps, « une famille » dont la perte lui « brise le coeur ».

Plusieurs membres de la communauté LGBTQ déplorent la fermeture de deux bars de la rue Davie, dont l’urbaniste Patrick Oystryk, qui souhaite que la Vancouver revoie la densification de la ville.

À son avis, beaucoup de pression s'exerce sur certains quartiers que les développeurs convoitent, alors que d’autres secteurs de la ville ont un zonage qui permet les maisons unifamiliales.

« S’il n’y a pas de volonté de densifier ailleurs dans la ville, puisque la majorité de l’espace de Vancouver est composé de maisons pavillonnaires, la densification se fera dans les mêmes quartiers, dont celui du West End », explique-t-il.

Il déplore aussi la perte d’identité du village gai et s'est dit attristé par cette nouvelle.

« De plus en plus, on perd cette identité de ce lieu historique et qui a une présence dans la ville et dans la communauté LGBT », soutient-il.

Patrick Oystryk nuance néanmoins sa pensée : l'embourgeoisement des quartiers traditionnellement gai est un phénomène commun en Amérique du Nord.

D’autres lieux associés à la communauté LGBTQ de Vancouver ont également fermé leur porte dans les dernières années, notamment le café Elbow Room.