La plaque ASIMIL8 n’aurait jamais dû être autorisée, selon des documents juridiques

Une plaque d'immatriculation personnalisée sur laquelle on lit « ASIMIL8 » n'aurait jamais dû être accordée à un automobiliste amateur de la série Star Trek, selon un haut dirigeant de la Société d'assurance publique du Manitoba (MPI).

Le propriétaire des plaques, Nick Troller, roulait avec elles depuis deux ans quand MPI les lui a confisquées en 2017.

La société de la Couronne avait pris cette décision après avoir étudié deux plaintes déposées par des Autochtones qui relevaient le caractère offensif de ces plaques (qui se lisent assimilate, ou assimiler en français), rappelant l’existence de politiques assimilatrices dans l’histoire du Manitoba.

Le propriétaire des plaques a déposé une poursuite contre MPI. Nick Troller estime que cette décision constitue une violation à son droit à la libre expression, que protège la Constitution.

Il explique qu’ASIMIL8 fait référence à un mot fétiche des Borgs, ces créatures cybernétiques imaginaires souvent présentes dans la série télévisée Star Trek.

Les documents déposés au tribunal comprennent un courriel du vice-président de MPI, Keith Ward, dans lequel il indique qu’il n’était pas approprié d’approuver l’émission de ces plaques au moment où le Canada se concentrait sur le travail de la Commission de vérité et réconciliation.

Les documents comprennent aussi une liste de plaques qui n’ont pas été approuvées par MPI, incluant des messages comme BITE ME, VINO, GOT RICE et 50 GREY.

MPI ne s'est pas exprimée sur ce dossier, car il est devant les tribunaux.