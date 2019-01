Obstétrique à Bathurst : la réouverture du service encore retardée

On attendait quatre retours au travail et finalement les gens ont prolongé et on a eu seulement un retour au travail , explique d’emblée le président-directeur général du réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne.

Ça nous laisse dans une situation trop vulnérable pour assurer des services sécuritaires et de qualité. Gilles Lanteigne, président-directeur général du réseau de santé Vitalité

Deux personnes formées à l’extérieur devraient aussi être prêtes pour une réouverture le 4 février, explique Gilles Lanteigne. La formation a bien été, mais il manque des petites choses, des petites habiletés, surtout par rapport à la familiarisation aux locaux.

Une équipe flottante pour prévenir de nouveaux problèmes

Le service d’obstétrique de Bathurst est interrompu depuis la fin du mois d’octobre. Pour éviter qu’une telle situation se reproduise dans le futur, deux personnes supplémentaires ont été envoyées en formation afin d’avoir une équipe flottante, assure le PDG. On va avoir une glace un peu plus épaisse, ça va nous donner une plus grande marge de manoeuvre.

En attendant, le personnel de l’Hôpital régional de Bathurst peut répondre aux urgences, mais demandent aux femmes enceintes de se rendre aux hôpitaux de Campbellton ou Miramichi pour les services réguliers.