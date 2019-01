Un rival du maire Lehouillier lance un parti politique à Lévis

Un texte de Xavier Savard-Fournier

« M. Lehouillier est un homme politique d’expérience et c’est une bonne personne que j’aime bien. Cependant, il y a 145 000 personnes qui demeurent à Lévis et je ne crois pas, et j’en suis la preuve vivante, [que tous] pensent comme M. Lehouillier », affirme André Voyer.

Pour l'ancien prétendant à la mairie, la création d’un second parti politique officiel à Lévis est l'occasion de donner une voix à ceux qui n'ont pas voté pour l’actuel maire Gilles Lehouillier, ceux qui n’ont tout simplement pas voté même, et de remettre le citoyen au cœur des décisions.

Dans cette optique, il préfère notamment « s’occuper du besoin des gens » en s’attardant à ceux qui traversent tous les jours les ponts dans l’ouest de la Ville.

C’est là qu’il faut faire des investissements et des améliorations. Le réparer, le fameux pont de Québec, avant qu’il ne tombe. Il va tomber avant que l'on construise un tunnel dans l’est. André Voyer, fondateur d'Action civique Lévis

Projet à maturité

Seul adversaire du maire en 2017, M. Voyer avait obtenu 8 % du vote populaire. Il dit avoir appris de son expérience et que son projet politique est maintenant mûr pour devenir un parti.

« Être indépendant, l’expérience démontre qu’il est difficile d’atteindre le pouvoir. Je n’avais pas l’intention [à l’époque] de monter une organisation politique. Mais maintenant, il reste deux ans et demi avant les prochaines élections. Je prétends avoir quelque chose à dire et cette parole, je veux la rendre publique », explique-t-il.

Le nom Action civique Lévis lui est réservé chez Élections Québec depuis le 19 décembre. Il devra par contre récolter 100 signatures avant de déposer sa demande.

Avec la création de son parti, André Voyer ne prévoit pas cesser ses activités à la station de radio CJMD de Lévis. Les dimanches matins, il y anime une émission de deux heures intitulée Démocratie directe.