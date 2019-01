Un concert organisé à Winnipeg au bénéfice de la caravane des migrants

La soirée est organisée par le Comité de la paix au Venezuela et l’argent réuni sera remis au Comité central mennonite pour soutenir l’aide humanitaire en Amérique centrale.

Pour le porte-parole du Comité de la paix, Paul Graham, l’événement servira également à sensibiliser les gens sur cette crise migratoire et d’autres à travers le globe.

« [La caravane des migrants] est la plus récente et peut être la plus connue, probablement en raison de la réponse du gouvernement américain et [du président Donald] Trump qui l’a érigé en problème », explique Paul Graham.

Le président américain a mis ce mouvement migratoire sous le feu des projecteurs au printemps 2018 comme exemple dans ses déclarations à l’encontre de l’immigration illégale.

Les migrants de cette caravane sont des gens qui « fuient des conditions indescriptibles », rappelle Paul Graham.

Il ajoute que la caravane est entre autres composée de ressortissants honduriens, salvadoriens, et guatémaltèques qui cherchent à échapper à la pauvreté, les gangs et les répressions politiques dans leurs pays respectifs.

Les migrants se réunissent pour traverser le Mexique en sécurité deux fois par an afin de rejoindre le nord. Ce qui rend l’actuelle caravane si importante, selon Paul Graham, c’est le nombre de personnes concernées.

7000 migrants

Pour le moment, plus de 7000 hommes, femmes et enfants ont été dénombrés lors de leur voyage en direction des États-Unis.

« [Les migrants] sont appauvris et apeurés et tentent de sauver leurs vies. Ils rencontrent de nombreux obstacles sur leur parcours », explique Paul Graham.

Le programme de la soirée caritative comprendra un mélange de musique et de conférences présentées par plusieurs musiciens locaux, et des présentations sur les politiques étrangères américaines et canadiennes ainsi que sur la situation politique du Honduras.