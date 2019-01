Les enfants qui passent beaucoup de temps devant un écran ont tendance à souffrir d'obésité et de dépression. Il est toutefois impossible d'établir un lien direct entre le temps d'exposition d'un enfant aux écrans et un mauvais état de santé, estiment des experts en pédiatrie.

C’est ce qui ressort d’une revue systématique de 13 études scientifiques (Nouvelle fenêtre) portant sur ce sujet publiée jeudi dans le journal médical BMJ Open. La revue a été évaluée par un groupe d’experts indépendants avant d’être publiée.

Les chercheurs notent qu’il existe une corrélation entre le temps passé devant un écran et le taux d’obésité et de dépression chez les enfants, mais qu’il est impossible d’établir un lien de cause à effet. Selon eux, rien ne permet d’affirmer hors de tout doute que le temps passé devant un écran est « toxique » pour la santé.

Un questionnaire pour les parents

À la lumière de ces résultats, l’équipe de pédiatres dit ne pas être en mesure de suggérer des temps limite universels d’exposition quotidienne aux écrans.

Ils proposent plutôt aux parents de tenter d’identifier les problèmes potentiels dans leur famille à l’aide de quatre questions et d’ajuster leur temps d’écran et celui de leurs enfants en conséquence :

Avez-vous le contrôle du temps d’écran de votre famille?

Est-ce que l’utilisation des écrans interfère avec ce que votre famille veut faire?

Est-ce que l’utilisation des écrans interfère avec le sommeil de votre famille?

Arrivez-vous à contrôler les collations pendant l’utilisation des écrans?

« Si vous allez bien, que vous avez répondu à ces questions et que vous êtes content, passez à autre chose, vivez votre vie et arrêtez de vous inquiéter », a recommandé le Dr Max Davie, un pédiatre du Royal College of Paediatrics and Child Health de Londres et collègue des auteurs de l’étude, lors d’une entrevue à la BBC.

Il prévient toutefois que si vous avez identifié des problèmes, il est peut-être temps de resserrer les règles entourant l’utilisation des écrans dans votre famille.

Les scientifiques notent que la majorité des études qu’ils ont consultées pour cette revue systématique portaient sur l’exposition à la télévision et qu’il manque encore des données sur l’exposition aux écrans d’appareils mobiles.