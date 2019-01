Oniva! lance sa nouvelle saison

Grande nouveauté cette année, l'émission accueille une nouvelle animatrice, Mélissa Cassista, qui remplace Mae Anderson. Originaire de Rimouski, au Québec, la jeune femme a de multiples talents.

« Je suis quand même assez polyvalente, donc oui il y a mon côté animation que j'apporte, mais il y a aussi les talents que je traîne dans mon petit sac à dos. J'ai étudié en théâtre, j'aime me déguiser et jouer des rôles, essayer, explorer toute sorte de choses... Je pense que c'est ça que je vais apporter de plus à l'émission », lance-t-elle.

Elle dit avoir beaucoup aimé découvrir la francophonie dans l’Ouest ces dernières années.

« En allant rencontrer les jeunes dans les écoles [de l'Ouest], je m’aperçois à quel point il faut faire des efforts pour continuer à parler en français. Je crois qu’Oniva! est un bon moyen pour eux de rester connecté et allumé avec la langue parce qu’on fait des jeux qui sont le fun, on leur apprend des nouveaux mots alors c’est un bon moyen », explique-t-elle.

En plus de présenter les histoires des jeunes du pays, pour la première fois depuis ses débuts, Oniva! se rendra à Yellowknife pour une émission spéciale sur le Nord qui sera diffusée le 17 février.

Le coanimateur d'Oniva! Olivier Mercure lors du tournage d'une émission au Manoir St-Thomas à Edmonton. Photo : Radio-Canada

Oniva! diffusera aussi une émission spéciale sur le vieillissement qui sera tournée le 10 février au Manoir St-Thomas d’Edmonton lors de laquelle les jeunes iront à la rencontre des aînés.

Ça été vraiment magique de voir les aînés jouer avec les jeunes, ça vraiment été fantastique Gaétan Benoit, réalisateur de l'émission Oniva!

Autre nouveauté cette année, une émission spéciale avec un coanimateur invité abordera le thème de l’Afrique le 14 avril.

La seizième saison de la populaire émission jeunesse comptera 18 épisodes de 30 minutes qui seront diffusés à travers le pays les dimanches à 9 h 30 et à 10 h 30 dans les Maritimes et en rediffusion les samedis à 11 h.

Elle continuera de donner la parole aux adolescents francophones avec sa vingtaine de jeunes collaborateurs et de vidéo blogueur provenant des quatre provinces de l'Ouest, de l'Ontario et du Nord.