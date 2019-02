La vocation - Un récit du balado Vraisemblable

À 18 ans, Mariette Dumais prend une décision : elle deviendra missionnaire pour aller aider les enfants en Afrique!

Et si pour ce faire il lui faut mettre le voile, et bien elle sera religieuse.

En 1952, elle quitte donc Kapuskasing, sa famille et ses petits amis pour faire son entrée dans un couvent d’Ottawa.

Mariette fait son parcours de postulante pendant près d’un an. Au cours de son année chez les soeurs, elle sent un appel encore plus grand que celui de la vie de recueillement.

Elle découvre que ce qu’elle veut vraiment ne se trouve pas chez les soeurs.

La vocation est lue par Diana Leblanc et ce qu’elle vous raconte est complètement vraisemblable!

Carte : Kapuskasing, Ottawa et Toronto Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Les photos

Agrandir l’image Mariette Dumais à 17 ans, juste avant d’entrer au couvent - Photo : Avec l'autorisation de Mariette Dumais

Agrandir l’image La famille Dumais - Mariette est la première en bas à droite. Photo : Avec l'autorisation de Mariette Dumais

Agrandir l’image Mariette Dumais après sa sortie du couvent Photo : Avec l'autorisation de Mariette Dumais

Agrandir l’image Mariette et Jos, peu après leur rencontre Photo : Avec l'autorisation de Mariette Dumais

Agrandir l’image Mariette et Jos Guillotte, lors de leur mariage le 18 septembre 1954 Photo : Avec l'autorisation de Mariette Dumais

Agrandir l’image Les enfants Guillotte : 5 garçons et trois filles, les deux petits derniers étants des jumeaux Photo : Avec l'autorisation de Mariette Dumais

Agrandir l’image Mariette et Jos entourés de leurs huit enfants, dans les années 60. Photo : Avec l'autorisation de Mariette Dumais

Agrandir l’image Mariette et Jos entourés de leurs huit enfants dans les années 90. Photo : Avec l'autorisation de Mariette Dumais

Nous avons découvert Mariette Guillotte grâce au projet Les elles du nord, mené par Jeannine Ouellette. Pour découvrir plus d’histoire de femmes inspirantes dans l’Ontario français, vous pouvez consulter les blogues Histoires Plurielles (Nouvelle fenêtre) et Les femmes de la route 11 (Nouvelle fenêtre) .

La lectrice : Diana Leblanc, comédienne et metteuse en scène

Agrandir l’image Diana Leblanc, comédienne et metteuse en scène - Photo : Radio-Canada

Diana Leblanc est une comédienne et metteuse en scène bilingue de renommée nationale.

Elle fut de la toute première cohorte de diplômés de l’École nationale de théâtre du Canada. Il a été membre de la première équipe de la compagnie Neptune Theatre (Halifax), directrice artistique du Théâtre français de Toronto et membre fondatrice de la Soulpepper Theatre Company de Toronto.

Comme actrice, elle a joué sur les scènes du Shaw Festival, du Festival Shakespeare de Stratford, du Centre national des Arts, de la Soulpepper Theatre Company, du Théâtre français de Toronto et du Tarragon Theatre, tant dans des œuvres classiques que contemporaines.

À la télévision et au cinéma, on a pu la voir dans Remedy, Murdoch Mysteries, This Is Wonderland, Snakes & Ladders, Trudeau II, More Tales of the City, Further Tales of the City, North of 60 et La Maison suspendue.

Diana Leblanc a remporté de nombreuses distinctions, notamment, en 2015, le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS).

« Vraisemblable », un balado inspiré de faits vécus - Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier