Le maire de Ville-Marie veut faire connaître le hockey-luge

Le maire de Ville-Marie, Michel Roy, organise l'événement. Il était sur les ondes de l’émission Des matins en or vendredi matin.

Chaque année, dans le temps des Fêtes, je loue l'aréna pour ma famille et mes amis. Un de mes amis a des problèmes de mobilité, donc il avait accès à l'aréna, mais pas à la glace. Michel Roy

J'ai commencé à faire des recherches pour savoir si c'était accessible en Abitibi-Témiscamingue, du hockey-luge , raconte-t-il.

Il a alors contacté François Alain, qui a mis sur pied une ligue de hockey-luge à Macamic, qui l'a aidé dans ses démarches.

François Alain ne s'est pas laissé abattre par son accident et a développé son talent pour le hockey-luge et le triathlon. Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

Il a accepté de venir à Ville-Maire puisqu'on a un gros match samedi, les Titans et les Pirates, et de faire une démonstration de hockey-luge, et aussi de permettre aux gens de l'essayer , précise Michel Roy.

Le maire invite tout le monde, problème de mobilité ou pas, à venir essayer ce sport qui gagne en popularité dans la région.