Trouver son équilibre à l'heure de la pénurie des infirmières

Elles ont choisi d'être infirmières par amour de ce métier, par empathie et avec le souci de donner des soins de qualité. Mais la pénurie de main-d'oeuvre les touche de plein fouet. Elles doivent faire des heures supplémentaires et faire face à de la frustration par moments à l'hôpital. Deux infirmières néo-brunswickoises lèvent le voile sur leurs conditions de travail et sur les stratégies adoptées afin de préserver leur amour de ce métier.

Un texte de Wildinette Paul

À chaque fois qu’on arrive le matin et qu’on sait qu’il manque quelqu’un, le stress est palpable , lance Jenna Doiron, infirmière au département de psychiatrie à l’hôpital Georges Dumont.

Jenna Doiron a obtenu son diplôme en sciences infirmières en 2013 de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Mathieu Bernier

L’absence d’une seule infirmière a un impact considérable sur les autres en poste. On va avoir une plus grande charge de travail, poursuit-elle. On va avoir plus de patients. Nos collègues deviennent plus irritables. Et c’est normal.

Tu sais que tu ne pourras pas te concentrer comme il faut. Il va falloir que tu divises plus tes tâches qu’à l’habitude. C’est lourd. Jenna Doiron, infirmière 400 infirmières de différents services sont manquantes dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick. Au sein du réseau de santé Vitalité, c’est environ 200 postes qui sont vacants.

Il manque près de 400 infirmières dans différents services des hôpitaux du Nouveau-Brunswick. Au sein du réseau de santé Vitalité, c’est environ 200 postes qui sont vacants.

Moins de temps pour les patients

Ruth Valérie Divers travaille au Réseau de santé Vitalité depuis près de sept ans. Elle exerce surtout au département de maternité.

Ruth Valérie Divers a travaillé en gériatrie, en orthopédie et en maternité au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Guillaume Aubut

Selon Mme Divers, le département devrait compter sept infirmières de jour et six de nuit. Ce n’est pas tout le temps qu’on a notre septième et aussitôt quand on ne l’a pas, on s’en rend compte. On n’arrive pas à fonctionner ni à donner les soins comme on devrait.

La naissance d’un bébé est un grand événement dans la vie d’un couple. Tu aimerais avoir du temps à leur consacrer. Ruth Valérie Divers, infirmière

Les infirmières manquent de temps pour fournir des conseils aux nouvelles mamans ou les aider lors de l'allaitement. Dans la vie parfaite, une infirmière devrait avoir trois duos maman-bébé. Mais des fois on va en avoir quatre ou cinq , témoigne Mme Divers.

À l’hôpital Geoges-Dumont, près de 200 infirmières sont manquantes. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Avec la pénurie, c’est certain qu’on ne peut pas toujours s’en aller la tête tranquille en se disant : ''O.K. j’ai tout fait ce que j’avais besoin de faire. C’est sûr que je l’ai bien fait et que c’est bien documenté.” Je ne pense pas. C’est vraiment dommage , ajoute, pour sa part, l’infirmière Jenna Doiron.

Environnement négatif et vessie de fer

La pression monte pour certaines infirmières en milieu hospitalier. Certaines deviennent même insatisfaites des soins prodigués. Ça vient à créer une ambiance de négativité parce qu’il y a un surplus de travail et qu’on a moins de main-d’oeuvre. T'aimerais avoir du temps à leur consacrer [aux patients], donner ton 100 %. Mais souvent, on n'arrive pas à le faire et ça crée de la frustration, de l'épuisement. C'est un cercle vicieux , se désole Ruth Valérie Divers.

Tu viens à ne plus voir ta profession comme tu la voyais avant. Ruth Valérie Divers

Selon les deux infirmières, la pénurie affecte le temps des pauses aussi. Si tu es bien équipé, tu as une infirmière qui peut te remplacer et tu peux aller à la salle de bain. Mais si on travaille à court, tu n’as personne pour prendre ta place. Ça fait que tu n’as pas le choix de faire grossir ta vessie , explique Ruth Valérie Divers, en riant malgré tout.

Au travail on dit que [nous], les infirmières, avons une vessie de fer parce qu’on peut endurer les envies d’uriner pendant des heures. On pense juste à la tâche. On voit tout ce qu’il y a à faire : les nouvelles ordonnances médicales et on met les priorités de côté comme prendre le temps d’aller aux toilettes. Mais on se dit : "il faut que j’enlève le pansement. Il faut que je calcule les ingesta excréta et que je documente [les dossiers]" , indique Jenna Doiron.

Des infirmières sont également appelées à devoir faire des heures supplémentaires. C’est certain qu’ils [hôpital] peuvent nous appeler tous les jours, parce qu’il manque des gens. Quand tu dis, je vais prendre des heures supplémentaires, un moment donné, ça affecte ton sommeil aussi , souligne Jenna Doiron.

Ruth Valérie Divers a déjà travaillé 24 heures sans arrêt dans le passé. J’ai été chanceuse : j’en ai pas fait tant que ça. Mais j’ai vu d’autres infirmières en faire. Sincèrement, de travailler un relais de douze heures et ensuite doubler pour faire un 24 heures. C’est très difficile.

Trouver son équilibre

Celles au chevet des patients usent de stratégies pour parvenir à garder le cap. Ruth Valérie Divers a décidé de garder un esprit positif. J’ai décidé de me mettre une carapace. Lorsque je rentre pour mon quart je me dis que ça va être une bonne journée. Je me prépare mentalement à devoir travailler à court de personnel.

Ruth Valérie Divers appelle à une meilleure collaboration entre les différents professionnels de la santé. Photo : Radio-Canada / Guillaume Aubut

Avec cette carapace de positivité, je ferme la porte à tout ce que je ne peux pas contrôler. J’ai décidé d’être une infirmière forte et empathique avec mes patients. J’ai fait le choix de cette profession. Je pense que c’est une méthode qui me permet de survivre à cette situation. Ruth Valérie Divers, infirmière

Jenna Doiron, de son côté, a choisi le statut d'infirmière occasionnelle pour se protéger. Je suis partie faire de l’enseignement au Collège communautaire et à l’Université. Je me suis dit que je suis quelqu’un de trop sensible. L’erreur est facile à commettre lorsque tu as plus de charges sur les épaules et quand la fatigue s’accumule aussi. J’avais peur pour ma santé.

Jenna Doiron enseigne au CCNB et à l'Université de Moncton à temps plein. Photo : Radio-Canada / Mathieu Bernier

Ce sentiment de toujours devoir se dépêcher, d’avoir le coeur qui bat vite, ce n’est pas toujours agréable. Je décide de rester occasionnelle pour le moment pour éviter de changer de domaine complètement à cause du mal que ça m’aurait fait. Jenna Doiron, infirmière

Par ailleurs, l’infirmière en psychiatrie reconnaît que la charge dans son département est moins intense que dans d’autres.

Et si c’était à refaire?

Jenna Doiron prend une petite pause avant de poursuivre. Si c’était à refaire, je choisirais cette profession-là pareil. Le coeur y est toujours. , explique-t-elle.

La réflexion est similaire pour Ruth Valérie Divers. Bien que la situation soit difficile, j’ai choisi cette profession avec mon coeur. J’aime aider et prendre soin des gens. Je suis fière d’être infirmière.

Mme Divers appelle à plus de collaboration entre les différents professionnels de la santé et invite ses collègues à adopter son esprit positif pour améliorer l'environnement de travail.

Jenna Doiron qui accompagne ses étudiants en stage tente de les préparer le mieux possible à la réalité du métier tout en leur soulignant les bons côtés du métier.