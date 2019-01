Hornepayne, un village du Nord, rêve à la réouverture de son centre commercial

Un texte de Justine Cohendet

La fermeture du centre a eu d’importantes conséquences pour notre communauté , raconte Cheryl Fort, la mairesse de Hornepayne.

Le Hallmark n’était pas qu’un centre commercial. Le bâtiment construit en 1980 était un lieu de rassemblement. Il accueillait entre autres : un hôtel, une piscine, les services de Postes Canada et les bureaux de la Police provinciale de l’Ontario.

Après sa fermeture en 2010, certains services ont été transférés dans d’autres bâtisses de la ville. D’autres, comme l’hôtel, la Banque CIBC, la piscine et la salle de sport ont tout simplement disparu.

Il y a plus de magasins de linge, il y a plus rien , déplore Stéphane Faudel, un commerçant de Hornepayne.

Quand j’étais jeune, on organisait des rencontres de natation avec les équipes des communautés voisines, ce ne serait plus possible aujourd’hui.

Cheryl Fort, mairesse de Hornepayne