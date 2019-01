Ramassage de la neige dans certaines rues de 9 arrondissements de Montréal

Le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, indique que les 12 dépôts à neige de la municipalité ont été ouverts, mais que seulement les neuf arrondissements ci-dessous ont choisi de procéder au ramassage de la neige :

Ahuntsic-Cartierville

Anjou

Lachine

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Montréal-Nord

Pierrefonds-Roxboro

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Saint-Laurent

Saint-Léonard

Les précipitations ont en effet été inégales sur le territoire de la Ville, précise un communiqué de l’administration.

Déglaçage des trottoirs

Sur les trottoirs, l’épandage des abrasifs et des fondants se poursuit sur tout le territoire de la ville et les températures plus clémentes devraient favoriser leur action.

Les chutes de température qui ont suivi les deux épisodes de verglas survenus entre le 28 décembre et le 1er janvier ont en effet nui au déglaçage puisque le sel est moins efficace lorsque la température descend sous -10 degrés, souligne M. Sabourin.

Les appareils « croque-glace » acquis récemment par la Ville n’ont pas non plus pu être utilisés sur les trottoirs.

« Pour être efficace, le croque-glace doit être utilisé sur un trottoir large et on doit passer avec le véhicule à une bonne vitesse, explique Philippe Sabourin. Depuis le 1er janvier, les trottoirs larges des rues commerciales sont relativement en bon état. Là où on a des difficultés, c’est dans les rues étroites où on n’a pas beaucoup d’espace pour passer et où le soleil [n’agit pas pour ramollir la glace]. »

Il précise que le béton est « plus difficile à travailler » que l’asphalte, qui accumule la chaleur du soleil en raison de sa couleur noire. Cela explique selon lui que des pistes cyclables soient mieux déblayées que certains trottoirs.

Les citoyens peuvent suivre en temps réel les opérations de déneigement sur l’application Info-Neige ou sur le site ville.montreal.qc.ca/deneigement. Des informations sur les interdictions de stationnement y sont également disponibles, mais la Ville précise que la signalisation dans les rues prévaut.

On peut aussi signaler des problèmes de trottoirs glacés ou de nids-de-poule par le biais de l’application Montréal–Services aux citoyens.