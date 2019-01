La Saskatchewan présente ses excuses aux victimes de la rafle des années 60

Connue sous le nom de Sixties Scoop, la rafle des années 60 a arraché plus de 20 000 enfants autochtones à leur famille au cours des années 60, 70 et 80, qui ont ensuite été adoptés par des familles non autochtones du reste du Canada, des États-Unis et même d'Europe.

Pour Robert Doucette, ancien président de la Nation métisse de la Saskatchewan et survivant de la rafle des années 60, ces excuses sont très notables, car la province n'a jamais présenté d'excuses à un groupe autochtone auparavant.

« Cela me dit que le travail que nous accomplissons avec le gouvernement de la Saskatchewan porte fruit. Ça envoie le message à l'ensemble du Canada que l’idée de la réconciliation commence par les mots : “Je suis désolé”, et comment continuer à partir de ça », explique-t-il.

Melissa Parkyn, également survivante de la rafle, a pris part aux cercles de partage organisés par la province pour permettre à de nombreux survivants de raconter ce qu'ils ont vécu.

Elle espère qu'après ses excuses officielles le gouvernement poursuivra son travail auprès des survivants.

« Ils nous ont promis de continuer à travailler avec nous, pour que nous puissions poursuivre le travail auprès des survivants de la rafle des années 60 en Saskatchewan, pour les aider à raconter ce qu'ils ont vécu et pour informer la population », résume-t-elle.

La Saskatchewan n’est pas la seule province à présenter des excuses aux victimes de la rafle des années 60. Le Manitoba avait fait de même en 2015, tandis que l’Alberta l’a imité en mai dernier.

Aucune compensation financière n'est toutefois prévue en Saskatchewan en raison d’une poursuite judiciaire entre un groupe de victimes et le gouvernement provincial qui est toujours devant les tribunaux.

« Beaucoup d’entre nous voulaient entendre ces excuses. Le problème de la compensation, je suis certain qu’on en parlera au cours de l’année à venir. Je laisse les tribunaux décider de cela », conclut Robert Doucette.