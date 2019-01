Gros efforts pour remettre les sentiers de motoneige en bon état

Les bénévoles travaillent activement dans le but de remettre 50 % des sentiers fonctionnels pour la fin de semaine , indique l’administrateur représentant la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à la Fédération des clubs de motoneige du Québec (FCMQ), Danis Pelletier.

Il mentionne que la reconstruction des ponts de glace endommagés par la pluie tombée en décembre pose le plus grand défi.

Dans le site web de la FCMQ, on peut voir que les sentiers de la Mitis et de la Matanie sont tout juste praticables, mais que les choses se gâtent en Haute-Gaspésie. La condition des sentiers est incertaine, voire mauvaise sur la pointe de la Gaspésie et à Chandler, mais devient nettement meilleure dans la Baie-des-Chaleurs. Elle est excellente à New Richmond.

Signalisation pour motoneigistes Photo : Radio-Canada

La porte-parole de la Fédération, Marilou Perreault, indique que les motoneigistes doivent s’informer avant de partir parce que l’état des sentiers peut changer rapidement avec le travail des bénévoles.

La Matapédia favorisée

Dans la Matapédia, tous les sentiers sont ouverts et les conditions sont bonnes, selon le président du club de motoneige de la Vallée de la Matapédia, Daniel Bérubé. Avec la neige qu’on a eue les derniers jours, une dizaine de pouces, nos sentiers sont tous damés. Les motoneiges circulent et c’est bien apprécié , mentionne-t-il.

Un sentier balisé en Gaspésie Photo : Radio-Canada

À Percé, des équipes sont à pied d'œuvre pour ouvrir l'ensemble des passages et raccorder les différents sentiers gaspésiens. Samedi, des équipes doivent établir un pont de glace sur la rivière des Émeraudes, ce qui va permettre aux motoneigistes de faire le tour de la Gaspésie.

On va se mettre en gang pour faire un pont de glace et tout devrait être réglé après ça , espère le président du club de motoneige les Sentiers Rocher-Percé, Michel Cloutier.

Plus compliqué pour la Matanie, mais praticable

En Matanie, les sentiers sont praticables, mais il faut user d’une grande prudence, selon la responsable des communications du club Les Amoureux de la motoneige, Maria Fortin.

Comme ailleurs, le redoux de décembre a laissé des portions de sentiers à découvert à certains endroits, surtout dans l’ouest de la Matanie.

Il y a parfois de la terre, des roches et des plaques de glace , indique Mme Fortin. Les motoneigistes circulent quand même, mais il y a des risques de perte de droits de passage.

La Halte des Montagnes à St-Jean-de-Cherbourg Photo : Radio-Canada

Maria Fortin précise que les motoneigistes doivent ralentir lorsqu’ils traversent des terrains privés pour ne pas endommager les champs.

Elle ajoute par ailleurs que le manque de neige entraîne des annulations dans les hôtels, mais que l’absence du traversier fait aussi mal à l’industrie de la motoneige. Elle constate que les motoneigistes sont déçus, mais qu’il n’est pas anormal que les conditions ne soient pas optimales à ce temps-ci de l’année.

Plusieurs clubs avaient enregistré une augmentation du nombre d’abonnements de saison cette année, la vente ayant été stimulée par la neige précoce de novembre.

Une perturbation censée laisser plusieurs centimètres de neige annoncée pour dimanche et lundi donne espoir aux motoneigistes.

En collaboration avec Félix Morrissette Beaulieu et Maude Rivard