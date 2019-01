Nouveau service de train GO pour faire le trajet de Niagara Falls à Toronto

Dès lundi matin, à 5 h 19, le nouveau service de train GO de Niagara Falls jusqu'à la gare Union de Toronto entrera en fonction. Les trajets auront lieu en semaine, du lundi au vendredi, à raison d'un train tôt le matin et d'un train en début de soirée, dans le sens inverse.

Le train du matin qui part actuellement de la gare de West Harbour à Hamilton à 6 h 39 partira désormais de Niagara Falls à 5 h 19 et s'arrêtera à St. Catharines avant de continuer vers Toronto. Le train arrive vers 7 h 50 à la gare Union.

Le soir, le train actuel, reliera la gare Union à 17 h 15 à West Harbourg et poursuivra sa route pour desservir St. Catharines et Niagara Falls, où il arrivera vers 19 h 47.

Le député provincial de Niagara-Ouest, Sam Oosterhoff, s'est réjoui de la nouvelle. Le service de train GO en semaine entre Niagara Falls et Toronto aidera à relier la région et à créer de nouvelles occasions d'affaires , pense-t-il.

Il y aura des trains chaque soir au départ de Toronto vers Niagara Falls. Photo : Radio-Canada / Camille Feireisen

Selon la chef de planification et du développement chez Metrolinx, Leslie Woo, il s'agit d'un service ferroviaire de banlieue essentiel pour la communauté.

Les trains GO réguliers en semaine n'ont jamais circulé à partir de Niagara Falls ou St. Catharines. C'est un nouveau territoire qui signifie d'autres grandes choses à venir.

Le porte-parole de Metrolinx, Nitish Bissonauth, explique pour sa part qu'il s'agit d'aider les résidents de Niagara Falls à se rendre plus facilement au centre-ville. Il assure par ailleurs que les services de train GO seront ajustés aux besoins de ceux-ci au fur et à mesure, en fonction des retours du public.

Notre but, c'est vraiment de servir tous les secteurs. Lundi, il y aura donc des agents de Metrolinx qui feront le trajet depuis Niagara Falls jusqu'à la gare union pour recueillir l'avis du public.

Ce nouveau service devait auparavant être mis sur pied d'ici quatre ans. Selon M. Bissonault, « une bonne relation de travail avec leur partenaire ferroviaire CN » a permis d'accélérer sa mise en place.