Dur temps des Fêtes pour les préposés aux bénéficiaires en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le temps des Fêtes a encore une fois été difficile cette année dans les hôpitaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec en raison de l'achalandage important et de la pénurie de main-d'oeuvre, selon le syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires de la région.

Les autorités en santé de la région avaient pourtant prévu des mesures exceptionnelles pour les Fêtes, en demandant à des gestionnaires et à d'autres employés, tels que des inhalothérapeutes et des infirmières auxiliaires, d'effectuer des tâches de préposés aux bénéficiaires.

Le président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers affilié à la CSN, Pascal Bastarache, affirme toutefois que ces renforts n'ont pas été vus sur le terrain.

On avait une petite lueur d'espoir quand on a vu l'annonce disant que nous aussi qu'il y allait avoir plusieurs gestionnaires sur le terrain, mais malheureusement, pour le mois de décembre, on n’a pas eu beaucoup de présence, au contraire, on en a beaucoup qui sont partis en vacances quelques semaines , raconte-t-il.

Des cas qui ont alourdi la tâche

Le président du syndicat affirme que lorsqu'il y a beaucoup de cas de grippe et de gastro-entérite, les employés ont habituellement du renfort, ce qui n'a pas été le cas durant le temps des Fêtes, selon lui.

C'était quand même assez pénible pour tout le monde. Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers (CSN)

Malheureusement, on a eu beaucoup de préposés aux bénéficiaires qui ont eu une surcharge de travail et on leur lève notre chapeau, parce qu'ils ont vraiment dû travailler avec moins de personnel, en plus, avec des épisodes d'influenza ou de gastro sur les unités , affirme Pascal Bastarache.

Aide des gestionnaires d’octobre à décembre

Les autorités de la santé n'ont pas encore de chiffres précis au sujet de l’apport des gestionnaires pour aider le personnel durant la période des Fêtes.

Les données préliminaires indiquent cependant que pour la période d'octobre à décembre, des gestionnaires ont fait 155 blocs de travail de quatre heures en soutien aux préposés.

Les coûts de cette mesure ne sont pas quantifiés, mais le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) précise que les cadres et autres employés qui viennent en soutien aux préposés sont payés en temps supplémentaire au taux horaire correspondant à leurs salaires respectifs.

D’après les informations d’Amélie Desmarais