Un projet pilote de distribution d’opioïdes à Vancouver pour freiner les surdoses mortelles

Dès mardi, des usagers d'opioïdes du quartier Downtown Eastside de Vancouver vont recevoir des comprimés prescrits qu'ils pourront écraser et s'injecter, dans le cadre d'un projet pilote unique au pays.

L’organisme Portland Hotel Society (PHS) va distribuer gratuitement à 50 patients des comprimés d'hydromorphone depuis le centre de prévention de surdoses Molson. L'initiative vise notamment à éviter que les usagers consomment de la drogue contaminée par du fentanyl.

Des patients comme Carissa Sutherland souhaitent y prendre part. Selon elle, le projet pilote va aider les consommateurs à obtenir leur drogue de manière plus sécuritaire.

Aujourd’hui âgée de 29 ans, Carissa Sutherland a commencé à consommer il y a 10 ans de la morphine et de l’hydromorphone sous forme de comprimés. Ils sont connus sous le nom commercial Dilaudid au Canada. Revendus dans la rue, ces comprimés sont aussi surnommés « dilly ».

« Plus ça allait, moins je trouvais des “dillys” dans la rue. Parce qu’ils étaient plus chers que l’héroïne, je me suis alors naturellement tournée vers cette drogue », explique-t-elle.

Carissa Sutherland, qui travaille comme paire aidante à l'organisme Portland Hotel Society, consomme des opioïdes depuis 10 ans. Elle espère prendre part au programme de distribution d'opioïdes. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Il y a deux ans, elle estime avoir frappé le fond du baril quand elle a fait une surdose dans la salle de bain d’un restaurant. Elle a pu être sauvée lorsque quelqu’un l’a retrouvée à temps.

Aujourd'hui, elle consomme toujours, mais elle fait ses injections au centre de prévention de surdoses Molson, où elle travaille également.

Superviser les injections en fournissant la substance

Les comprimés d'hydromorphone, qui sont fabriqués pour être pris par voie orale, seront écrasés et transformés en drogue injectable, tout comme l'héroïne.

C'est la première fois au Canada que les opioïdes sont prescrits de cette façon et l'idée est venue directement des usagers.

Coco Culbertson, qui supervise ce projet pilote pour PHS, explique que la posologie sera prescrite par un médecin et les participants seront en mesure de recevoir jusqu'à cinq doses par jour. Ils s’injecteront sous la supervision du personnel et des bénévoles de PHS.

Coco Culbertson rappelle que les pilules, qui valent environ 36 cents quand elles sont achetées légalement, coûtent entre 20 et 30 $ aux usagers de drogue dans la rue.

Selon Carissa Sutherland, une personne dépendante peut acheter ces drogues jusqu'à quatre ou cinq fois par jour, en achetant parfois plusieurs pilules à chaque fois.

« Nous voulons inclure dans le programme des gens qui font des surdoses à répétition et qui sont vulnérables aux drogues toxiques dans la rue », explique Coco Culbertson.

Environ 75 personnes sont sur une liste pour le programme.