Le Canada termine l'année 2018 avec un taux de chômage de 5,6 %

Dans son bilan des 12 derniers mois, Statistique Canada révèle que 163 000 emplois ont été créés au Canada en 2018 alors que le chômage est à son plus bas niveau observé au pays depuis une quarantaine d'années.

Selon l’agence fédérale, le taux de chômage a reculé de 0,2 point de pourcentage en 2018 pour s’établir à 5,6 %, soit son niveau le plus bas qu’on ait vu au pays depuis janvier 1976.

La croissance de l'emploi, qui a été de 0,9 % l'an dernier au pays, a cependant été plus faible qu'en 2017 (+2,3 %) et qu'en 2016 (+1,2 %), souligne Statistique Canada.

C’est principalement en Ontario et en Colombie-Britannique qu’il s’est créé le plus d’emplois au Canada l’an dernier. L'Ontario a en effet bénéficié 78 000 nouveaux emplois tandis que la Colombie-Britannique en comptait 44 000 de plus.

En décembre 2018, le taux de chômage s’établissait quant à lui à 5,6 %

Plus de détails suivront.